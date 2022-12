Trasforma il salone in una centrale dello spaccio: parrucchiere finisce in manette

Spacciava droga nel salone dove esercitava l’attività di parrucchiere. Aveva dato dunque tutt’altro “taglio” alla sua professione. Ma non aveva fatto i conti con la Guardia di finanza.

Si dichiarava povero davanti al fisco, ma si faceva ricco con lo spaccio di sostanze stupefacenti. Un giro di droga che gli fruttava sui 100 mila euro. Almeno prima che scattasse il blitz delle Fiamme gialle.

La Guardia di Finanza di Siena ha arrestato un parrucchiere di 33 anni originario della Campania per aver trasformato il suo salone in una vera e propria centrale dello spaccio di droga. Una “trasformazione” portata alla luce del sole dal blitz con cui il 16 dicembre scorso le Fiamme gialle hanno scoperto, grazie all’ausilio dei cani antidroga, un quantitativo di stupefacenti pari a 6 chili di hashish, 500 grammi di marijuana e 200 grammi di cocaina.

Gli stupefacenti si trovavano in confezioni dello stesso peso pronte allo smercio. Se fosse stata immessa sul mercato, la droga avrebbe portato a un guadagno non inferiore ai 100 mila euro. I finanzieri hanno sequestrato anche, oltre a 1.500 euro in banconote da piccolo taglio, tre bilancini di precisione e una pistola a salve.

Un’investigazione a costo zero

L’operazione dei militari ha portato a segnalare 40 persone alle prefetture competenti come consumatori di sostanze stupefacenti. Come ha reso noto durante una conferenza stampa il procuratore facente funzioni Nicola Marini, l’investigazione è avvenuta in maniera tradizionale, a costo zero, senza far ricorso a intercettazioni. “Abbiamo interrotto un canale di rifornimento e l’arrestato non si era accorto di essere oggetto di indagine”.

La somma in contanti sequestrata all’uomo corrispondeva a circa un terzo di quanto dichiarato al fisco dal parrucchiere in taluni anni di imposta in ragione del lavoro svolto. Il 33enne dichiarava infatti redditi per 4.900 euro. Ufficialmente il parrucchiere dichiarava dunque redditi molto bassi, ma il suo negozio a Siena era molto frequentato dai clienti, in particolare da una clientela giovane. Un fatto che insospettito i militari della Guardia di Finanza, facendo scattare le investigazioni.

Il parrucchiere è stato attenzionato nel tempo e in maniera riservata. Le Fiamme gialle hanno riconosciuto tra i frequentatori del salone alcuni abituali consumatori di droga. Che tra le altre cose si intrattenevano nei locali del salone per un lasso di tempo troppo breve per ricevere le prestazioni professionali del parrucchiere.

Per il parrucchiere, arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, si sono aperte le porte del carcere di Siena.