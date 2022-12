Alessandra, massacrata di coltellate a 25 anni: ergastolo per l’ex marito

I magistrati della Corte d’Assise hanno condannato all’ergastolo l’ex marito della donna, 31 anni. Ecco che cosa è successo

Le ha tolto la vita massacrandola con 15 fendenti. A perdere la vita è stata Alessandra Piga, 25 anni, ex moglie di Y.Erroum, 31 anni, condannato all’ergastolo per averla assassinata.

I magistrati della Corte di Assise hanno scelto di accogliere la tesi dell’accusa e condannato all’ergastolo l’uomo, che ha ucciso la madre di suo figlio. Alessandra era originaria della Sardegna, ma viveva da tempo a Carrara, dove nel giugno dello scorso anno è stata assassinato dall’ex marito, dove si era recata per portargli suo figlio.

La vicenda

Alessandra era andata nella villetta non da sola, ma con la nuova compagna del 31enne, che cercava di mediare tra i due, perché la ragazza non aveva alcuna intenzione di restare sola con il suo ex marito. Quel giorno era partita con i figli e con la nuova compagna dell’ex marito, che invece è riuscito a mettere in atto il suo piano diabolico.

Ha chiesto alla compagna di chiudersi nel bagno con i bambini, mentre è andato a prendere un coltello per assassinare l’ex compagna, che nella stanza da letto ha urlato in modo disperato. «Sono la madre di tuo figlio», le ha detto la donna che tentava di difendersi dalla furia del suo ex marito, che l’ha uccisa con 15 fendenti.

Quando i carabinieri sono intervenuti nell’appartamento, si sono feriti per arrestare l’uomo, che aveva assunto della cocaina prima di assassinare la sua ex. L’uomo aveva riportato una serie di lesioni sul corpo, perché voleva suicidarsi.

Questo è quanto aveva raccontato agli investigatori, dopo l’interrogatorio per confermare il fermo. Nella giornata di ieri, c’è stata l’ultima udienza che ha confermato il massimo della pena per l’uomo che ha ucciso la sua ex moglie.