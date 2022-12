Manovra, semaforo verde per caccia a cinghiali in città: si potranno mangiare

I cinghiali cacciati potranno essere mangiati se le analisi igienico sanitarie lo permetteranno. I Verdi protestano

Semaforo verde da parte della commissione Bilancio della Camera per l’emendamento alla manovra che apre la strada all’opportunità di abbattere fauna selvatica per ragioni di sicurezza stradale anche nelle zone protette e in città.

Si tratta di un emendamento firmato Foti (Fratelli d’Italia). I cinghiali che saranno sottoposti ad abbattimento nell’ambito di questa proposta della caccia in città, saranno poi sottoposti ad esami igienico sanitari e nel caso in cui le analisi avranno un risultato negativo saranno indirizzati a consumo alimentare.

È quanto è scritto nella versione finale dell’emendamento di Fratelli d’Italia alla manovra, avallato in commissione Bilancio.

La reazione di Alleanza Verdi Sinistra

«Questa mattina, con un blitz inaccettabile, la destra in commissione Bilancio ha approvato l’attività venatoria dentro i parchi, dentro le aree urbane. Si potranno cacciare tutti gli animali senza nessuna distinzione. È semplicemente una vergogna. Per questo ci appelleremo all’Unione europea e siamo convinti che l’Unione europea, come per la normativa sul pos, farà levare questa norma inaccettabile», ha commentato Angelo Bonelli dei Verdi.