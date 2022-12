Scomparso da mesi in montagna, si rifà vivo a ‘Chi l’ha visto?’ per dire alla moglie: «Non voglio tornare a casa»

Era scomparso ormai da mesi, tanto che la moglie ormai lo aveva dato per morto. Ma è riapparso, con grande sorpresa, a ‘Chi l’ha visto?’ chiamando in diretta la consorte.

Da un paio di anni Pietro Martini, 43 anni, originario di Trento, è spostato con Katja, con la quale ha avuto due figli. La coppia viveva a Monaco di Baviera, in Germania, finché lo scorso giugno l’uomo è scomparso dopo aver scritto alla moglie di essere andato a fare un’escursione a Pinzolo in Val Rendena, nel natio Trentino. Ma non ha più fatto ritorno a casa.

A Katja aveva inviato un sms per avvisarla che avrebbe raggiunto suo padre in Trentino per passare una giornata assieme in montagna, rientrando poi in serata. Quando però alla sera l’uomo non è rientrato a casa, la moglie ha presentato denuncia e sono scattate le ricerche. Si credeva fosse scomparso nel nulla finché delle telecamere di sicurezza non lo hanno ripreso. Allora è apparso chiaro che Pietro Martini era vivo e vegeto. E che non era stato vittima di un incidente in montagna: si era allontanato volontariamente dalla famiglia.

Così Pietro ha preso il telefono e ha chiamato ‘Chi l’ha Visto?’ spiegando durante l’intervista in trasmissione – alla presenza della moglie incredula, in collegamento – le motivazioni del suo allontanamento volontario. «Sapevo che in un primo periodo pensare che il papà è morto in montagna è traumatico per tutti. Era quello che volevo far vedere: così mia moglie si sarebbe rifatta un’altra vita». Così l’uomo ha spiegato la decisione di aver fatto credere di essere in montagna.

Le spiegazioni del marito…

Durante l’intervista Martini ribadisce di aver voluto lasciare libera sua moglie: «Ero assolutamente consapevole che fosse stato uno choc per le persone a me vicine. Dal punto di vista mio ho aperto a Katja la possibilità di avere una vita da donna amata, da donna che possa vivere una vita di coppia». Al tempo stesso spiega di non voler tornare sui suoi passi: una decisione presa, dice, anche per il bene dei figli che altrimenti farebbero esperienza di una situazione di agonia.

L’uomo non entra nel merito delle ragioni che lo hanno indotto ad andarsene via dalla famiglia, ma lascia intendere di provare sentimenti autentici verso la moglie: «Non è colpa sua, lei ha fatto tutto quello che potesse fare una moglie. Io la amo ancora, ma lei sta meglio così penso. Lei è una donna bellissima, può avere una vita bella, dunque tornare indietro mi sembra stupido. È l’unica donna che ho amato in vita mia».

… e la rabbia della moglie

Inizialmente Katja, la moglie abbandonata, si commuove. Poi si riprende e con franchezza mette sul tavolo il reale stato delle cose. Ovvero la fuga del marito, che l’ha lasciata con due figli e, particolare, non indifferente, con tanti debiti sul groppone (contratti da lui). Infine sbotta con la conduttrice del programma, Federica Sciarelli, senza nascondere la sua rabbia: «Ci ha mandato all’inferno con quel gesto. Dice che sono la moglie migliore e più fedele, e proprio per questo mi ha mandato in rovina? Quello che lui dice non è amore. Quello che ha fatto ai figli, ai suoi familiari non è una prova d’amore».