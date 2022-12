Justin Bieber: “Il merchandising è spazzatura”: l’attacco del cantante alla nuova collezione di H&M

Justin Bieber ha esortato i suoi followers a boicottare uno dei più grandi colossi del fast fashion, ovvero H&M. Cosa ha portato il celebre cantante ad attaccare il brand?

Justin Bieber non ha esitato ad invitare i suoi followers a boicottare H&M, uno dei più grandi colossi del fast fastion, schierandosi apertamente contro alla nuova collezione del brand famoso in tutto il mondo. “Non la comprerei se fossi in voi” ha dichiarato in un post condiviso su Instagram.

Il brand non è certamente nuovo alle accuse, se pensiamo che solamente lo scorso novembre è finito al centro di una battaglia legale contro Abraham Lizama e Marc Doten. Già prima di loro, diversi attivisti ed esperti avevano denunciato pubblicamente il marchio colpevole di “greenwashing”.

H&M, le polemiche contro al brand di fast fashion

Secondo Lizama e Doten, H&M avrebbe fatto ricorso ad una strategia di comunicazione a dir poco fuorviante nel lancio della linea chiamata “Conscious Choice Collection”. Consapevole del sempre maggiore interesse dei consumatori verso temi come la sostenibilità, il marchio avrebbe mentito ai suoi clienti affermando di aver realizzato capi d’abbigliamento eco-friendly.

Non si tratterebbe del primo brand che raggira gli acquirenti puntando sulla sostenibilità. Si tratta, ormai, di una sorta di “strategia” di marketing, sapendo che molte persone sono disposte a pagare prezzi più alti per acquistare prodotti che rispettano l’ambiente. Così H&M è stata accusata di frode e falsa dichiarazione.

Ora il marchio dovrà vedersela con un nuovo attacco. Questa volta, ad essersi esposto è il cantante Justin Bieber che non ha apprezzato la nuova collezione del brand, interamente dedicata a lui con accessori, magliette e felpe raffigurante il suo volto.

Le accuse di Justin Bieber

“Il merchandising di H&M che hanno fatto su di me è spazzatura” ha dichiarato Bieber su Instagram senza mezzi termini. L’artista ha spiegato di non aver mai approvato nessuna collezione realizzata dal brand che avrebbe fatto tutto senza il suo consenso.

In conclusione, la popstar ha esortato i suoi 270 mila followers a non comprare i capi d’abbigliamento della collezione H&M Bieber. Le sue parole hanno destato subito scalpore e il marchio non ha tardato a rispondere, con una nota diffusa dall’azienda.

“Come per tutti gli altri prodotti e le partnership con licenza, H&M ha seguito le procedure di approvazione adeguate” è stato affermato. Nonostante ciò, al momento le vendite dei prodotti della nuova collezione sono state interrotte. L’azienda, in base alle fonti, starebbe aspettando che la questione si chiarisca.