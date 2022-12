Morta sbranata dai cani, racconto shock della figlia: “Uno strazio, mi diceva ‘non respiro'”. La tragedia è avvenuta mentre stavano preparando il pranzo di Natale.

Natale finito in tragedia, per una famiglia del Modenese. A Concordia sulla Secchia una donna è stata rovinosamente aggredita dai suoi cani mentre era in casa. Tutto è successo domenica 25 dicembre, quando da poco era passato mezzogiorno, mentre gli altri suoi famigliari erano impegnati a preparare il pranzo di Natale.

Iolanda Besutti, questo il nome della pensionata di 68 anni, è stata assalita nel giardino di casa dai suoi due rottweiler. L’aggressione dei due cani si è rivelata fatale la donna, che è morta sbranata dagli animali senza controllo. Sulla drammatica vicenda si è espressa la figlia della vittima, intervistata da alcuni quotidiani locali.

Il racconto shock della figlia: “Un bagno di sangue”

Ancora non è chiara la dinamica che è scattata e che ha portato i due cani, di proprietà della stessa signora Besutti e del marito, ad aggredire la pensionata. Sul luogo della tragedia sono subito arrivate i soccorritori del 118, gli agenti della polizia locale e le squadre dei vigili del fuoco. Fin da subito però le condizioni della donna sono sembrate disperate.

I soccorritori l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Baggiovara (Modena). La donna, tuttavia, è deceduta durante il percorso verso il pronto soccorso. Pare però, secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, che non si tratti del primo violento episodio. Ci sarebbe infatti stato almeno un altro precedente: già in passato i due rottweiler, che vivevano da tempo con la donna e il marito, avrebbero azzannato la donna.

Nessuno si sarebbe aspettato, però, di trascorrere un Natale di lutto. Sulla vicenda si è espressa la figlia della vittima, Alessandra, che in una intervista per il Resto del Carlino ha rilasciato il suo racconto shock. Quando la figlia si è ritrovata davanti la scena, la mamma era riversa a terra in un bagno di sangue, già in condizioni disperate. “Credo che mamma andasse a portare il fieno ai cavalli”, ha spiegato la donna.

“Deve essere successo tutto nel giro di dieci minuti. È uno strazio, stavamo preparando il pranzo di Natale. Quando sono uscita mi sono accorta dopo un po’ che era a terra, i cani vicino a lei”, ha poi proseguito la figlia. Mentre la mamma, a terra, le diceva: “Non respiro”. Immediata la chiamata al 118. A nulla però sono valsi i tentativi di salvarle la vita. La figlia l’ha definita una “tragedia inspiegabile”.