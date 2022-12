Anziana coppia costretta a vivere in auto dopo lo sfratto: carabinieri e albergatore offrono vitto e alloggio a Natale

Dopo lo sfratto avvenuto oltre due mesi fa, due anziani coniugi erano finiti a vivere in auto la notte di Natale, realmente al freddo e al gelo.

Ma la generosità di due carabinieri e di un albergatore ha permesso loro di poter alloggiare e cenare al caldo.

È accaduto a Copparo, in provincia di Ferrara, verso le 22.30 di sabato 24 dicembre, alla vigilia di Natale. È allora che è partita la segnalazione al 112 relativa a una coppia di persone che si trovava a bordo di un’auto piuttosto malconcia in via Primicello.

Sul posto segnalato si sono presentati così i Carabinieri, ai quali i due anziani sposi (65 anni lui, 70 lei) hanno raccontato dello sfratto, subito da più di due mesi, dall’appartamento in cui vivevano. Si erano così ridotti a vivere in automobile, al freddo e da diversi giorni senza un pasto caldo. Gli uomini dell’Arma hanno immediatamente compreso la situazione di estrema difficoltà in cui versavano i due coniugi e hanno dato prova di quel senso di umana pietà – ma forse la parola più adatta, soprattutto a Natale, è semplicemente carità cristiana – che al tempo d’oggi appare merce sempre più rara.

Così i militari hanno accompagnato la coppia al ristorante ‘’Corte Scanarola’’ di Ro Ferrarese per offrire loro un pasto e un letto al caldo per la notte prima di attivare i servizi sociali del Comune. Ma la bella notizia non è soltanto il grande cuore dei due miliari, che si sono fatti personalmente carico delle spese, ma anche l’accoglienza offerta dall’albergatore, che una volta reso partecipe della situazione della coppia di anziani bisognosi ha deciso di offrire personalmente loro vitto e alloggio senza nulla pretendere, a titolo gratuito.

Il grande gesto di solidarietà dell’albergatore

Grazie alla generosità dei due carabinieri Carabinieri della stazione di Copparo e dell’albergatore i due coniugi sfrattati da un paio di mesi dal loro appartamento e costretti a vivere in auto, diventata la loro nuova casa, hanno potuto passare dignitosamente la sera della Vigilia di Natale lo devono sia ai due Carabinieri della stazione di Copparo.

L’albergatore, di nome Leonardo Stefanoni, titolare di “Corte Scanarola”, il ristorante (ma anche b&b) di Ro Ferrarese che ha dato ospitalità ai due sposi, racconta quanto successo al Corriere della Sera. «Erano le 22 quando mi hanno chiamato i Carabinieri chiedendomi se potevano portare qui da noi queste die persone. Ho risposto immediatamente di sì. Quando mi hanno raccontato la situazione – spiega l’albergatore – non ho potuto che offrire loro un pasto caldo e anche un letto per la notte».

Ma non è tutto: la coppia non ha soltanto potuto cenare e dormire nell’albergo la notte di Natale. Ha anche passato la giornata del 25 dicembre con la famiglia Stefanoni. «Sono stati con noi sia ieri (Natale ndr) e anche Santo Stefano lo trascorreranno qui. Stamattina mi ha contattato il sindaco di Copparo, siamo in attesa di sapere quando verranno contattati dai servizi sociali. Ma come ribadito al sindaco, per noi non è assolutamente un problema: fino a che avranno bisogno potranno restare qui», aggiunge Stefanoni.

La signora accompagnata per un controllo in ospedale

Del resto non è la prima volta che l’albergatore si dimostra solidale con i bisognosi. «Bisogna sempre ricordarsi – spiega al Corriere – che queste situazioni potrebbero capitare a chiunque di noi, a chi è in difficoltà va tesa la mano. Personalmente sono anni che porto sacchi a pelo ai clochard, l’ho fatto anche a Bologna. Non c’è cosa più bella di poter aiutare chi vive un momento di forte disagio».

Generosità dimostrata anche nel giorno di Natale. Accogliendo e portando anche in ospedale la signora finita a dormire in auto. «Abbiamo portato all’ospedale di Copparo, la signora. Arrivava da un lungo periodo passato al freddo, con diversi acciacchi. Ci siamo voluti sincerare delle sue condizioni di salute e così l’abbiamo accompagnata a farsi visitare».