Dodicenne si schianta con gli sci contro l’albero e muore in montagna

Una ragazzina olandese si schianta contro un albero mentre stava sciando sulle montagne austriache. Troppo gravi le ferite riportate, inutili i soccorsi.

Tragedia sulla neve anche in Italia, dove uno scialpinista ha perso le vita in Alto Adige, travolto da una valanga di neve che si è staccata dalla montagna.

Morire sciando a 12 anni in montagna. È la tragedia accaduta a una dodicenne olandese morta per le gravissime lesioni riportate in un incidente avvenuto nel comprensorio sciistico di Spieljoch a Fügenberg (Zillertal) in Austria. La ragazzina si è schiantata con gli sci andando a sbattere contro un albero.

Secondo quanto riportato da un testimone oculare che ha chiamato i soccorsi verso le quattro di pomeriggio del giorno di Natale, la giovanissima sciatrice stava sciando vicino al bivio delle piste «Talabfahrt» e «Abfahrt Mittelstation». È a quel punto che ha perso il controllo andando a urtare violentemente contro un albero.

La ricostruzione dell’incidente sugli sci

I soccorritori hanno trasportato la dodicenne in elicottero fino alla clinica universitaria di Innsbruck ma la giovane è deceduta nel corso della notte. Le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia locale dicono che la 12enne avrebbe perduto l’equilibrio dopo una manovra sugli sci giudicata sbagliata.

Sempre a Natale, una valanga aveva travolto una decina di sciatori nel comprensorio sciistico di Lech/ Zuers, nella regione del Vorarlberg (Austria occidentale). Otto persone (due ferite e sei illese) erano state tratte in salvo. È notizia di queste ore che anche i due sciatori dispersi sono stati recuperati.

Tragedia sulle montagne altoatesine

Nel frattempo in Italia i soccorsi hanno recuperato il corpo senza vita di uno scialpinista che in Alto Adige, sempre nel giorno di Natale, è stato travolto e ucciso da una slavina. A trovare la morte è stato un altoatesino di 59 anni, originario di Meltina. La tragedia si è consumata sulla cima Lagaun in Val Senales a 2.760 metri di altitudine. A allertare i soccorsi in serata erano stati i familiari, preoccupati di non avere più avuto notizie del loro caro.

Le ricerche dello scialpinista

Verso le 21.30 sono partite le ricerche dell’uomo da parte del Soccorso alpino della Val Senales e dell’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites. Sorvolando la zona con l’elicottero i soccorritori sono riusciti così ad avvistare il cono di una valanga piuttosto voluminosa e poco dopo le braccia dello scialpinista che sporgevano dalla grande massa di neve. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e il servizio pastorale.