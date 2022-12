Pensionato trovato morto in casa, è giallo: ferite sul corpo e segni sull’ingresso dell’appartamento. Per le forze dell’ordine potrebbe trattarsi di omicidio.

È stato ritrovato senza vita un pensionato di 79 anni di Ispica, provincia di Ragusa. L’uomo è stato rinvenuto all’interno della sua abitazione dai carabinieri del Nucleo Investigativo provinciale. La macabra scoperta è stata fatta nella giornata di ieri, lunedì 26 dicembre.

A dare l’allarme è stato un famigliare della vittima, che era andato a trovarlo in occasione delle feste. Ma è giallo sulla sua morte: per gli inquirenti pare infatti possa trattarsi di omicidio. Sul corpo, così come sulla porta d’ingresso, sono stati ritrovati dei segni riconducibili qualcuno che si è introdotto nella sua casa e ha ucciso il pensionato.

Segni di violenza sul corpo e sull’ingresso di casa

Si chiamava Giuseppe Barone il pensionato di 79 anni che è stato trovato cadavere dai carabinieri nella sua casa a Ispica. L’ipotesi più accreditata al moemento dagli investigatori sarebbe quella di omicidio. Come spiegato dalle fonti, infatti, l’anziano riportava sul corpo segni di violenza e contusioni, sia al volto che sul dorso della mano. Inoltre, sempre durante il sopralluogo effettuato dai carabinieri, è emerso che anche la porta d’ingresso riporta segni di effrazione: sarebbe stata forzata dall’esterno da qualcuno che, per uccidere l’uomo, si è introdotto a forza all’interno della sua abitazione, in contrada Margio.

Al momento la casa è stata posta sotto sequestro, con i carabinieri del Ris di Messina alla ricerca di elementi che possano permettere di identificare il responsabile dell’omicidio. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di Ragusa Santo Fornasier, e vengono condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo provinciale, diretto dal colonnello Giovanni Palatini, e dal Nor della Compagnia di Modica.

Secondo le prime ricostruzioni offerte dagli investigatori, pare che il pensionato possa aver sorpreso chi si era introdotto in casa sua. Da qui sarebbe scoppiata una violenta colluttazione, nata probabilmente dal tentativo dell’uomo di difendersi dal suo aggressore. Il 79enne è stato ritrovato nella giornata di ieri disteso sul letto, dopo che un familiare era andato a trovarlo. La vittima era in casa da sola, dato che la madre con cui viveva, di 97 anni, era stata ricoverata in ospedale circa una settimana prima.

“Conoscevo molto bene Giuseppe Barone, così come conosco i figli e i loro consorti, ma anche il fratello minore di Barone. Era una persona molto stimata. Quanto accaduto ha scosso tutta la città: una violenza inaudita. Attendiamo di conoscere altre notizie su ciò che è accaduto”, ha spiegato il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini.