Riceve da Cina un anello falso mai ordinato e le tolgono 300 euro: la truffa

La vittima si è vista recapitare un anello falso che non aveva mai ordinato, ma aveva fatto click su una mail di un falso corriere che poi ha fatto partire la truffa

Una donna di 47 anni, che vive a Roma, si è vista recapitare un anello del famoso brand luxury Cartier, chiaramente falso e di plastica, dalla Cina. Una vera e propria truffa. Ma cosa è accaduto?

Chi ha inviato questo anello totalmente falso, è un venditore cinese del Guangong, che ha fatto addebitare sul conto della 47enne una cifra che è pari a poco meno di 300 euro, ottenuta usando la trappola della falsa mail con info per il corriere, come riporta Il Messaggero.

La finta mail

La signora, ignara, non ha mai fatto quell’ordine online, ma prima di Natale, aveva ricevuto una email in cui le venivano chiesti due euro extra per una consegna. La donna ha fatto click su quella mail, e a quel punto gli hacker sono riusciti a introdursi nel suo conto, rubandole dapprima 61 euro e poi 197 euro, finché la donna non ha sporto denuncia in banca, che ha posto un blocco ai prelievi.

La 47enne ha immediatamente denunciato ogni cosa alla polizia e anche alla banca, che si è occupata del rimborso. La busta inviata era destinata proprio alla donna, con i dati esatti, di cui la via ed era stata inviata da una provincia della Cina del sudovest. La raccomandazione, dunque, è quella di fare attenzione alle mail truffa e non dare mai dati personali o carte di credito a siti di cui non si sia esattamente sicuri.