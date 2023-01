Turista israeliana accoltellata a Termini, ricoverata in ospedale: è grave

Aggressione shock alla stazione di Termini la sera di San Silvestro: una giovane turista israeliana è stata accoltellata da uno sconosciuto.

Le immagini mostrano la brutale aggressione, con la ragazza aggredita alle spalle da un uomo vestito di nero. La giovane stava per rientrare in Israele.

Nella serata di sabato una ragazza israeliana di 24 anni è stata ferita a Roma, dove era in vacanza da alcuni giorni. Adesso è ricoverata in prognosi riservata al policlinico Umberto I. La giovane non sarebbe in pericolo di vita.

La giovane è stata aggredita e accoltellata alla stazione Termini. Si sarebbe accasciata dopo essere stata raggiunta da tre fendenti e aver cercato di reagire all’aggressione. Il suo aggressore, vestito di nero, è scappato di corso dopo aver infilato il coltello in una busta azzurra, la stessa dalla quale avrebbe estratto l’arma. Non è escluso che la giovane israeliana possa essere stata colpita da qualcuno con cui prima aveva avuto una discussione. Escluso invece, almeno al momento, il movente della rapina.

Un gesto pianificato?

Per questo motivo gli investigatori stanno vagliando con attenzione i video delle telecamere di sorveglianza della stazione e fuori. Le mosse dell’uomo, sulla quarantina, con un berretto nero indossato forse per celare il volto, farebbero pensare a un gesto pianificato. Ma non è esclusa la pista dell’azione da parte di un folle che certamente ha cercato di uccidere. Di sicuro ha colpito a tradimento, essendosi avvicinato alle spalle della vittima, colpita con fendenti a un fianco e al torace.

L’aggressore ha colpito con gesti rapidi e efficaci, quasi alla maniera di un professionista anche se gli investigatori fanno professione di cautela sul punto. Mancano conferme infatti sulla natura terroristica del gesto, che ha coinvolto soltanto la giovane israeliana, non altre persone presenti in quel momento.

La turista, della quale sono state rese note solo le iniziali (D.A.) è a Roma per una vacanza assieme a un’amica. Stando agli accertamenti della polizia era in stazione per comprare un biglietto per la giornata di ieri per il treno diretto a Fiumicino, dove avrebbe dovuto imbarcarsi sull’aereo di ritorno a Tel Aviv.

Ancora ignote le cause dell’aggressione della 24enne. Fra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un precedente contato col misterioso accoltellatore che potrebbe averla poi inseguita e raggiunta davanti alle biglietterie automatiche. Un video girato con un cellulare su un monitor di servizio della stazione e divulgato sui social da uno studente dell’università di Tor Vergata – diventato virale anche sui canali israeliani – mostra come l’aggressore abbia fatto passare alcune persone prima di puntare alla ragazza, per essere sicuro di colpirla quando era sola.