Elezioni Lazio: il Centrodestra presenta Francesco Rocca [VIDEO]

Il presidente della Croce Rossa Italiana sarà il candidato del Centrodestra in opposizione all’assessore uscente alla Sanità Alessio D’Amato. Ecco le sue parole

Parte ufficialmente l’avventura del Centrodestra alle prossime elezioni regionali del Lazio con la presentazione del candidato alla presidenza Francesco Rocca, sostenuto da tutta la coalizione, avvenuta questa mattina a Roma in conferenza stampa a palazzo Ripetta.

“La mia candidatura avviene in un contesto di affetto e simpatia. Queste chiacchiere sulle divisioni interne, io non le ho mai sentite. Ho avuto sostegno da tutti” afferma Rocca il quale parla poi di “riportare dignità ai cittadini del Lazio. Credo che questo sarà il mio primo obiettivo. I cittadini non possono andare fuori del Lazio per curarsi. Vedere i cittadini costretti a emigrare è un’umiliazione che io voglio superare con tutte le mie forze. Porteremo anche nel Lazio lo stesso buon governo e lo stesso cambio di marcia che abbiamo portato per l’Italia: un governo compatto, serio e determinato. Giorgia Meloni farà arrivare il suo sostegno in tutti i modi possibili“.

E sul tema della Sanità afferma “Abbiamo liste di attesa interminabili. E nella sanità del Lazio abbiamo gli stessi problemi di 10 anni fa, penso anche al tema delle barelle nei nostri pronto soccorso. Garantirò ai nostri cittadini un punto di ascolto. Riporterò il dialogo“. E sul sistema sostiene che “Pubblico e privato convivono insieme. Ma la verità è che in questi anni sono stati aumentati i posti ai privati. C’è necessità di tutto ma bisogna riappropriarsi del governo delle prestazioni. Non decide il privato per la Regione, è il contrario“.

IL TERMOVALORIZZATORE

Il problema dei rifiuti nella Capitale è centrale nelle problematiche dei cittadini. In opposizione a quanto sostiene il Centrodestra, Rocca afferma che “Il Lazio è al 18esimo posto come Regione in quanto a differenziata. Un disastro. Bisogna ripartire da questo per chiudere il ciclo dei rifiuti. E bisogna rifare il piano regionale sui rifiuti. Il termovalorizzatore da solo non è la risposta. Inoltre per dove è ubicato dico che la viabilità lì è chiusa. E credo che servirà in maniera minima. Sarò il primo presidente della Regione Lazio che non si opporrà all’azione del Governo sui poteri che merita Roma. Basta alibi ai sindaci“.

CHI E’ FRANCESCO ROCCA

Nato a Roma il 1 settembre 1965, Rocca è presidente della Croce Rossa Italiana dal 2013 ricoprendo anche anche il ruolo di presidente della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Laurea in Giurisprudenza, ha esercitato la professione di avvocato dal 1990 al 2003, e nella seconda metà degli anni ’90 si è occupato di processi di mafia, dovendo fare ricorso all’uso della scorta per diversi anni.

E’ stato anche presidente dell’Ipab Asilo della Patria dal 1996 al 2003, commissario dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma dal 2002 e direttore generale fino al 2007, componente del consiglio d’indirizzo dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani dal 2007 al 2010 e del nucleo valutazione dell’Istituto Nazionale Tumori – IRCSS Fondazione Pascale di Napoli dal 2005 al 2009, commissario straordinario della Asl Napoli 2 nel 2011 e direttore Generale dell’IDI nel 2017. Alle elezioni ragionali sarà candidato in opposizione a Alessio D’Amato del Centrosinistra.