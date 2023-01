Saldi invernali 2023: i capi d’abbigliamento di tendenza da non farsi perdere

I saldi invernali sono iniziati nella maggior parte delle regioni: è l’occasione ideale per accaparrarsi i capi di abbigliamento più di tendenza.

Nella maggior parte delle regioni italiane i saldi invernali sono iniziati il 5 gennaio, con una durata massima di 60 giorni. Si tratta di un’occasione perfetta per accaparrarsi i capi di abbigliamento più di tendenza senza dover spendere un occhio della testa.

Un trucco per farsi trovare impreparati (e soprattutto non finire col sprecare i propri soldi) durante i saldi è stilare una lista dei vestiti che si desidera acquistare, in modo da non lasciarsi prendere dalla foga e comprare capi destinati ad essere “relegati” in fondo all’armadio. In questo articolo vedremo quali sono i look da non farsi perdere e che potrete sfoggiare anche nei prossimi anni.

I trend da passerella a cui è impossibile rinunciare

Iniziamo subito con un evergreen: i pantaloni a zampa di elefante (noti anche come pantaloni a campana o twist) sono tornati di moda dopo aver conquistato più di una generazione a partire dagli anni ’60, diventando simbolo della cultura hippy. Diversi stilisti li hanno proposti in passerella in occasione delle sfilate Autunno/Inverno 2022-2023. Sono perfetti sia per le serate eleganti che per le uscite più casual.

Lo scorso anno si è concluso con l’ascesa dei tailleur, in particolare a quadretti, che si è fatto strada arrivando in passerella portando con sé il suo stile e charme all’inglese. Il completo – che nel corso della storia ha avuto un grande impatto sul costume e la società – può essere sfoggiato nelle occasioni più diverse.

Un capo d’abbigliamento che ha attraversato le varie ere del mondo della moda senza mai tramontare è sicuramente la t-shirt oversize. Durante le sfilate Autunno/Inverno 2022-2023 è stata proposta dando vita ai look più disparati: molti stilisti hanno voluto sperimentare con le stratificazioni, portando l’oversize in passerella con stile e originalità.

Oltre all’inverno, questo genere di t-shirt può essere indossato benissimo anche in estate. Visto che si tratta di un capo d’abbigliamento largo e comodo, diventa l’ideale quando le temperature si fanno più alte. Proseguendo, i completi in lana, maglia o cachemere sono riusciti a conquistare stilisti come Versace e Ferragamo.

Grazie ad essi, anche in inverno possiamo puntare ad essere sempre eleganti, senza dover rinunciare ad un pizzico di sensualità. Infine, un capo da non lasciarsi assolutamente scappare è il piumino imbottito. Soprattutto se corto e gonfio, come i modelli indossati in questi mesi da celebrità come Kendall Jenner e Hailey Bieber. Può essere abbinato sia alle gonne attillate che ai pantaloni larghi, con la possibilità di spaziare tra uno stile e l’altro.