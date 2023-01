Bimbo di 3 anni rinvenuto nudo per strada: fuggito da casa mentre il padre giocava con i videogame

La madre del bambino ha denunciato il problema del marito, ossia che quando non è a lavoro gioca.

La dipendenza da videogioco può diventare un problema, soprattutto se sei un papà con un bambino piccolo e arrivi al punto da non accorgerti che tuo figlio è uscito di casa. Ed è proprio quello che è accaduto in Florida, negli Stati Uniti, dove un padre, assorto nel giocare a un videogame online, non si è reso conto che suo figlio di soli 3 anni, affetto da autismo, aveva aperto la porta ed era uscito.

La notizia è divenuta virale su Reddit, poiché la madre ha usato il social per discutere il problema della dipendenza di suo marito dai videogame e di come tutto ciò sia divenuto un grosso rischio per i loro figli. La famiglia, che abita in un’area rurale, è composta dai genitori e due bimbi, di 3 e 7 anni.

Tutti e due i piccoli sono affetti da autismo. La donna è un’infermiera che fa turni di 12 ore al giorni, e dato che non era la prima volta che il bambino cercava di allontanarsi dall’abitazione, aveva messo un’allarme su porte e finestre per cercare di evitare che occorresse qualcosa di brutto.

Purtroppo, però, non è stato sufficiente, in quanto suo marito, assorto nel giocare ai videogiochi, non si è reso conto che stessero suonando alla porta quando il piccolo ha aperto e si è allontanato.

«Mio marito sembra dare la priorità ai suoi videogiochi più che ai nostri figli e questo mi fa arrabbiare. Siamo entrambi giocatori. A volte gioco un po’ quando sono fuori dal lavoro, di tanto in tanto, senza esagerare. Ma quest’uomo, se non è a lavoro, gioca. Non importa se ha due figli a cui badare, li lascerà davanti alla tv e si chiuderà nella sua stanza a giocare. Chiunque metta in pericolo i propri figli per un videogioco ha un problema serio, per questo gli ho suggerito di vedere un terapista», ha scritto la donna su Reddit.

La donna starebbe pensando al divorzio, e ha aggiunto che questa non è certo l’unica mancanza del compagno: si scorda spesso di andare a riprendere il figlio al nido e quando deve occuparsi del cibo ordina pizza o cibo cinese a casa.

Quando il bimbo è fuggito, fortunatamente aveva indosso uno speciale braccialetto al polso che le aveva messo la madre, così quando i poliziotti lo hanno trovato che se ne andava in giro per strada da solo e per di più nudo, l’hanno contattata.

Lei è arrivata in fretta e furia a casa e suo figlio era ancora nell’auto della polizia, perché nessuno gli aveva aperto. Quando è entrata ha trovato il marito che giocava al videogame. A quel punto la moglie gli ha detto di fare le valigie e andare via, anche se la donna sostiene di amare ancora il compagno. Le persone le hanno consigliato di non riprovarci e chiudere definitivamente.