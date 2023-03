Il Governo Meloni non è molto distante dal Governo Monti ma con le disuguaglianze non si scherza

Il Governo Meloni è molto attento al bilancio ma la povertà in Italia è esplosiva ed il rischio è quello della bomba sociale.

Il governo Meloni si è insediato ormai da mesi ma fin da subito ha fatto capire che la sua priorità era quella del rispetto dei conti. Anche se Giorgia Meloni in passato ho avuto posizioni molto polemiche nei confronti dell’Unione Europea e anche del forte rigore richiesto dall’Europa, oggi il suo governo appare molto focalizzato sul rispetto dei conti.

Il problema però è che il rispetto dei conti passa attraverso durissimi tagli a misure delle quali il paese haa estremo bisogno. Innanzitutto il taglio del reddito di cittadinanza è qualche cosa di drammatico per le famiglie italiane più in difficoltà infatti tantissime famiglie specialmente al sud andavano avanti praticamente grazie solo al reddito grillino.

Troppi bonus ed aiuti sociali sono stati tagliati

Il taglio del reddito di cittadinanza può avere conseguenze veramente drammatiche proprio per quei nuclei familiari che siano in maggiori difficoltà. Ma oltre al taglio del reddito di cittadinanza è anche il taglio del bonus casa che fa molto discutere. Il taglio del bonus casa infatti trova il suo fondamento nelle troppe truffe messe in campo attorno a questi bonus. Il problema però è che proprio in questo momento l’Europa sta varando la tremenda direttiva case green.

Quindi le case degli italiani saranno soggette a lavori di adeguamento della classe energetica che si annunciano come terribilmente costosi. Senza i bonus, tantissime famiglie italiane potrebbero non riuscire a sostenere queste terribili spese che si dovranno mettere in campo già proprio nei prossimi anni. Tra l’altro il governo di Giorgia Meloni proprio per riuscire a tagliare il cuneo fiscale ha ridotto tanti aiuti sociali destinati a chi fosse più in difficoltà.

Le disuguaglianze sono troppo forti e si rischia la bomba sociale

Quindi il rispetto dei conti voluto dal governo Meloni che è qualche cosa di apprezzabile si va però a scontrare con un paese nel quale le disuguaglianze sociali sono veramente troppo forti. Senza politiche incisive che vadano ad aiutare le famiglie più in difficoltà i rischi possono essere fortissimi per la tenuta sociale. Da questo punto di vista la rinnovata sintonia tra Partito Democratico e Movimento 5 stelle può offrire una speranza proprio a quegli italiani più in difficoltà che sperano in un futuro ritorno di aiuti sociali forti.

In un momento così delicato della nostra economia purtroppo non si possono dimenticare tutte quelle famiglie che letteralmente non hanno i soldi per andare avanti e quindi misure sociali più importanti non vanno considerate come dei costi inutili ma come qualche cosa di assolutamente necessario e determinante perché un paese non veda sgretolare quel minimo di coesione della quale comunque c’è bisogno.