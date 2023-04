Euroderby in semifinale di Champions, l’Italia torna a giocare una finale della Coppa dei Campioni!

Saranno Inter e Milan ad affrontarsi nel doppio confronto in vista della finale di Champions League di Istanbul del prossimo 10 giugno.

Il sogno italiano in Champions League continua! Saranno Inter e Milan che si giocheranno un posto per la finale di Champions League del prossimo 10 giugno. Dall’altro lato del tabellone Real Madrid contro Manchester City.

Nell’emozionantissima gara del Maradona, i rossoneri sono riusciti a tenere il gol di vantaggio maturato nella gara d’andata contro il Napoli. Una partita folle quella del ritorno col Milan che sbaglia un calcio di rigore con Giroud, il quale si fa perdonare però al 43′ del primo tempo, mettendo in porta un cioccolatino servitogli da Leao al termine di una galoppata epica.

Nella ripresa gli uomini di Spalletti attaccano in maniera forsennata e riescono ad ottenere un calcio di rigore. Anche Kvaratskhelia però si fa ipnotizzare dal portiere avversario, spegnendo di fatto i sogni di gloria del Napoli, che riesce comunque a pareggiare al 93′ con la frustata di testa di Osimhen. Non basta però il Milan torna in semifinale dopo 16 anni.

Nella gara di San Siro, l’Inter di Inzaghi deve tenere il doppio vantaggio ottenuto all’andata. E come all’andata è Barella ad aprire le marcature con un gol meraviglioso, un sinistro a giro all’incrocio dei pali. Il Benfica prova a spaventare i nerazzurri e riesce a pareggiare grazie al colpo di testa del norvegese Aursnes in chiusura di primo tempo.

Inter che però reagisce e trova il nuovo vantaggio nella ripresa grazie a Lautaro Martinez, che mette in porta il bellissimo pallone di Dimarco per il 2-1 interista. Due gol che diventano tre con l’ingresso in campo del Tucu Correa, che pochi minuti dopo il suo ingresso segna un gol meraviglioso mettendo a sedere il suo avversario e tirando a giro sul secondo palo. Inter che si addormenta, sicura del passaggio del turno, e finisce col prendere due gol nel finale di partita, uno con Antonio Silva e uno con Musa, che fissano il punteggio sul 3-3, consegnando comunque il passaggio del turno agli uomini di Inzaghi.

Inter che torna dunque in semifinale dopo 13 anni. L’ultima volta era stato proprio durante l’anno del Triplete. Torna inoltre un derby in semifinale di Champions League. L’ultima volta era stato nella stagione 2002/03 con il Milan che riuscì a passare in virtù del fattore campo. 0-0 all’andata, 1-1 al ritorno con gol di Shevchenko e Martins. Rossoneri che poi vinsero la competizione ai rigori contro la Juventus nella finale di Manchester.

L’altra semifinale sarà quella tra Real Madrid e Manchester City, sulla falsa riga di quanto successo lo scorso anno. I Blancos hanno battuto con un doppio 2-0 il Chelsea, mentre i Citizens si sono disfatti del Bayern Monaco con un 4-1 nel doppio confronto. Vedremo se il City riuscirà a vendicare la semifinale dello scorso anno, con un assurdo 5-6 tra andata e ritorno.