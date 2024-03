Tonfo tricolore in Champions: tre italiane su tre eliminate

Si chiude il programma degli ottavi di finale di Champions League con tanto rammarico per le rappresentanti della Serie A. Tutte le squadre italiane presenti nel tabellone sono state eliminate dalla competizione.

Duro colpo per il calcio italiano che in un solo turno perde tre partecipanti su tre in Champions League. Adesso, le rispettive compagini dovranno concentrarsi sugli obiettivi rimasti in patria.

Dopo aver portato tre squadre ai quarti nella scorsa stagione, la Serie A abbandona anzitempo la Champions League con l’eliminazione di tutte le squadre rimaste in gara.

I risultati dell’andata avevano lasciato sperare ad un epilogo diverso. Inter e Lazio si sono fatte rimontare la vittoria in casa rispettivamente da Atletico Madrid e Bayern Monaco; il Napoli non è riuscito a vincere sul campo del Barcellona.

Italia fuori dalla Champions: beffa inaspettata

Escono a sorpresa tutte le italiane rimaste in Champions League. Sin dal sorteggio la sensazione è che tutte e tre le squadre presenti nell’urna potessero giocarsi un posto ai quarti di finale.

Ad aprire le danze ci ha pensato la Lazio dell’ormai dimesso Maurizio Sarri. Dopo aver vinto, con parecchia fatica, all’Olimpico contro il Bayern per 1-0, in terra tedesca si sono visti rimontare il vantaggio uscendo sconfitti dall’Allianz Arena per 3-0 con la doppietta di Kane e il gol di Thomas Muller.

Delusione anche per il Napoli di Francesco Calzona che, dopo l’apertissimo 1-1 dello Stadio Maradona, cercava il colpo grosso in Catalogna. Grazie ad una partenza sprint, però, la squadra di Xavi ha spento le velleità partenopee con due reti nel primo tempo di Fermin Lopez e Cancelo, chiudendo la gara nel secondo tempo grazie al gol di Lewandowski che ha vanificato la rete della speranza di Rrahmani.

A chiudere il programma degli ottavi per le italiane c’era l’attuale capolista della Serie A: l’Inter schiacciasassi di Simone Inzaghi. I nerazzurri venivano dalla vittoria per 1-0 a San Siro e al Wanda Metropolitano avevano a disposizione due risultati su tre.

Dopo l’illusorio vantaggio firmato da Dimarco, la banda del Cholo Simeone ha reagito rimettendo in parità il doppio confronto grazie a Griezmann e alla rete nel finale di Depay. Per decidere la contesa si sono rivelati necessari i calci di rigore dove Jan Oblak è diventato il protagonista assoluto neutralizzando i tiri di Sanchez e Klaassen che, insieme all’errore finale di Lautaro, hanno sancito la cocente eliminazione dei meneghini.

La Serie A torna, dunque, a casa con ‘le ossa rotte’ da questi ottavi di Champions League. L’appuntamento con la Coppa dalle Grandi Orecchie anche per questa stagione è rimandato.