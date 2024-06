Draft 2024, il sogno si realizza: Bronnie James ai Lakers

Dopo l’incoronamento dei nuovi campioni NBA: i Boston Celtics, nella lega cestista più famosa al mondo si svolte le selezioni per i nuovi prospetti, il cosiddetto “Draft”

C’era molta attesa e curiosità sui prescelti delle varie franchigie, su chi sarebbe stato selezionato per primo o tra i primi 10, se e quando Bronnie James, figlio di LeBron, sarebbe stato scelto e da chi.

Nonostante annunci e smentite di rito nell’ambiente era abbastanza risaputo che King James desiderava avere il figlio in squadra. In Italia verrebbe definito “segreto di Pulcinella“, ma per la famiglia James inizia un vero e proprio sogno.

La Francia domina le prime scelte: tante piccole star sulla scia di Wemby

L’onore e onere di essere la prima scelta al draft è di Zaccharie Risacher, cestista francese classe 2005 ala di 207 cm selezionata dagli Atlanta Hawks, seconda prima scelta francese della storia dopo Wembanyama nel 2023.

Il secondo nome del draft è stato quello di Alexandre Sarr, centro di 213 cm anch’egli francese e classe 2005. Sarr muoverà i suoi primi passi NBA con i Washington Wizards, franchigia in cerca di rilancio dopo troppe stagioni fallimentari. Sarr era ritenuto da tutti come la papabile prima scelta del draft, ma è stato superato a sorpresa dal connazionale.

La terza scelta del draft 2024 è Reed Sheppard, guardia classe 2004 con ottime percentuali al tiro da 2 e da 3, che dall’Università di Kentucky è passato ai Rockets. Subito dopo è stato selezionato Stephon Castle, play dall’ottimo QI cestistico e buone capacità difensive passato ai San Antonio Spurs con la benedizione di Wemby.

Alla quinta scelta è stato il turno di Ron Holland, draftato dai Pistons. Classe 2005 fa dell’handling e della velocità le sue arme migliori, non eccelso al tiro soprattutto da tre. Vanno in top ten anche Tidjane Salaun scelto dagli Hornets, terzo francese della lista, con grandissimi doti difensive. I Trail Blazers optano, invece, per Donovan Clingan, centro di origini italiane dominante sotto il ferro.

Alla otto è il turno di Rob Dillingham, scelto dagli Spurs ma girato in trade ai Minnesota Timberwolves, scelto per le grandi doti offensive sia dalla distanza che nel pitturato. Chiudono Zach Edey, centro canadese selezionato dai Grizzlies, e Cody Williams, ala piccola passato a Utah.

Nella seconda notte di draft, inoltre, si è consumato quello che per alcuni è un vero e proprio sogno: i due James nella stessa franchigia. Al cinquantacinquesimo giro, infatti, i Los Angeles Lakers hanno selezionato Bronnie, figlio di LeBron che ha legato il futuro suo e del figlio alla franchigia gialloviola.

Altri prospetti interessanti potrebbero essere:

Matas Buzelis ai Bulls (#11)

Nikola Topic ai Thunder (#12)

Dalton Knecht ai Lakers (#17)

Ja’Kobe Walter ai Raptors (#19)

Kyle Filipowski ai Jazz (#32)