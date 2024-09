Allarme acqua in bottiglia: “Non bevetela, è pericolosa”, scatta il ritiro di massa

Una sgradevole sorpresa per i consumatori italiani. L’ennesimo ritiro dal mercato di un prodotto di natura alimentare.

L’ennesima comunicazione che riguarda il richiamo dal mercato di specifici prodotti di genere alimentare. Questo tipo di situazione, rappresenta ormai qualcosa di assolutamente usuale nel quotidiano dei consumatori, per fortuna o purtroppo. Chiaramente, da un lato fa piacere a tutti che ci siano controlli che garantiscano la sicurezza dei prodotti che finiscono sulle nostre tavole, d’altra parte, però, la consapevolezza che spesso gli stessi prodotti possono diventare dannosi per l’organismo non fa impazzire certo i cittadini.

Nel caso specifico, in riferimento a una operazione di pochi giorni fa, a essere ritirati dal mercato sono stati una serie di lotti di acqua in bottiglia per questioni relative a gusto e olfatto. Tutto nasce dal richiamo effettuato da una azienda tedesca dopo aver rilevato una cosiddetta deviazione per quel che riguarda olfatto e gusto relativo allo stesso prodotto. I consumatori, a quel punto sono stati tutti invitati a non consumare quel prodotto specifico e a riconsegnare quanto precedentemente acquistato appartenente a quel lotto specifico.

Allarme acqua in bottiglia: i lotti ritirati dal commercio

Nello specifico, al momento, non ci sarebbero rischi relativi al mercato italiano, ma in ogni caso si ha a che fare con un tipo di dinamica di certo poco gradita dagli stessi consumatori nostrani. Il tutto, per il momento, dovrebbe riguardare esclusivamente la Germania. L’azienda protagonista di questa spiacevole situazione è più che mai nota e consolidata nello stesso settore, attiva non solo in Europa ma anche in Nord America, Messico e Australia. L’azienda Refresco, è stata dunque coinvolta nello stesso ritiro dei prodotti per una serie di articoli venduti generalmente dalle catene Penny, Norma, Ja! Fontane-Brunnen e diversi altri distributori.

La lista di prodotti coinvolti nello stesso ritiro alimentare è la seguente:

acqua minerale da 0,5 litri Penny e Fontane-Brunnen con scadenza al

29.05.2025; acqua minerale da 0,5 litri Penny e Fontane-Brunnen con scadenza al 21.03.2025 compreso;

acqua minerale da 0,5 litri Fontane-Brunnen con scadenza al 02.04.2025;

acqua minerale da 1,5 litri Penny e Fontane-Brunnen con scadenza al 29.05.2025;

acqua minerale da 1,5 litri Penny e Fontane-Brunnen con scadenza al

30.05.2025; acqua minerale da 1,5 litri Penny e Fontane-Brunnen con scadenza al 10.05.2025;

con scadenza al 10.05.2025; acqua minerale da 1.5 litri Norma con scadenze al 14.03.2025 e al 15.03.25;

acqua minerale da 1,5 litri Norma con scadenze al 28.03.2025, al 29.03.2025 e al 30.03.25;

acqua minerale da 0,5 litri Sì! e Fontane-Brunnen con scadenza al 05.06.2025;

acqua minerale da 0,5 litri Sì! e Fontane-Brunnen con scadenza al 28.03.2025;

acqua minerale da 0,5 litri Sì! e Fontane-Brunnen con scadenza al 29.03.2025;

acqua minerale da 1,5 Litro Sì! e Fontane-Brunnen con scadenza al 03.06.2025;

acqua mineral da 1,5 litri Sì! e Fontane-Brunnen con scadenza al 05.06.2025;

acqua minerale da 1,5 litri Sì! e Fontane-Brunnen con scadenza al 04.06.2025.

Una situazione, chiaramente poco piacevole per i consumatori tedeschi. In ogni caso la tempistica dei controlli e dei riscontri, in alcuni casi, da parte degli stessi consumatori ha permesso una gestione della questione più che mai efficace a nome di una sempre più necessaria ricerca della sicurezza assoluta per i consumatori.