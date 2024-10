Canone Rai non pagato, se bussano gli ispettori alla porta, posso non farli entrare? La risposta è sbalorditiva

Gli ispettori possono presentarsi a casa per controllare se il canone Rai è stato pagato? Si può non farli entrare? Ecco la risposta.

Il canone Rai è certamente una delle tasse più odiate dalla maggior parte degli italiani, che spesso tendono a sottolineare di guardare poco o niente la Tv di Stato, al punto tale da ritenere ingiusta una tassa simile. In realtà, la denominazione non è del tutto corretta, si tratta infatti di un’imposta che è legata al possesso dell’apparecchio (valgono anche quelli in grado di recepire il segnale, quali PC e tablet), per questo è difficile pensare di esserne esentati (a meno che non si presentino requisiti ben precisi).

Nonostante questo, nel corso degli anni sono stati in tanti a fare i furbetti e a pensare di poterla fare franca pur non avendo pagato quanto previsto. Pur di abbassare il livello di evasione, l’ex premier Matteo Renzi aveva compiuto una mossa storica, che aveva fatto discutere, almeno in un primo momento: inserirlo nella bolletta della luce, che tutti evidentemente ricevono, abbassando la cifra e frazionandola nell’arco dei mesi. Nonostante tutto, qualcuno che non rispetta gli obblighi c’è comunque.

Gli ispettori fanno controlli per il canone Rai non pagato?

Basta la detenzione di uno o più apparecchi che recepiscono il segnale Tv per essere obbligati a pare il canone Rai. In alternativa, si deve compilare un’autocertificazione e sostenere di non averli, anche se questo non può escludere di subire conseguenze qualora ci fossero accertamenti. Ma è davvero possibile ricevere la visita a casa di ispettori volti a verificare quale sia lo stato della situazione all’interno dell’abitazione?

In caso di affermazioni non veritiere nella documentazione inviata all’Agenzia delle Entrate si rischia di incorrere nel reato di falso in atto pubblico. Le conseguenze possono essere quindi duplici, innanzitutto una sanzione legata al mancato pagamento, a cui si aggiungono le conseguenze penali.

L’Agenzia delle Entrate quando si occupa di effettuare delle verifiche deve innanzitutto analizzare tutte le informazioni sul cittadino presenti nelle banche dati a cui ha accesso il Fisco. Non è così difficile riuscire ad avere certezze sul reale possesso di un apparecchio grazie ai dati forniti dalle aziende di comunicazione e dalle Pay Tv. In caso di dubbi, l’utente può essere contattato per avere risposte certe.

In alternativa, se le informazioni reperite sono ritenute sufficienti il contribuente riceve un avviso di accertamento. Qualora l’irregolarità venisse scoperta, è bene che l’intestatario decida di collaborare così da evitare effetti ancora più pesanti. E’ bene però chiarire l’impossibilità a entrare in casa da parte degli ispettori che vogliono sapere se il canone Rai sia davvero stato saldato o meno. Varcare la porta infatti viene considerata una perquisizione domiciliare, per questo può essere effettuata solo ufficiali di Polizia Giudiziaria. L’evasione viene in genere accertata dalla Guardia di Finanza, che deve comunque essere in possesso di regolare mandato.