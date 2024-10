Bonus di 100 euro per Natale confermato, la data ufficiale di pagamento

Bonus di Natale, a quanto ammonta, e a chi spetta. Una misura che di certo non dispiace a moltissimi italiani.

Una misura molto apprezzata nel modo in cui è concepita e chiaramente per le stesse ragioni per le quali è stata concepita. Bonus Natale 2024, rappresenta quel regalo in più per milioni di lavoratori, una misura che va a tutelare lo stesso dipendente in un momento di spese pazze, come si ama dire, anzi, forse il momento per eccezione, in cui i soldi vanno via senza nemmeno quasi accorgersene. La misura in questione ammonterà a ben 100 euro esentasse.

Il bonus di Natale è destinato a tutti i lavoratori dipendenti con figli con un reddito uguale o inferiore a 28mila euro. L’accredito della somma arriverà in contemporanea con quello della tredicesima mensilità. La presenza della misura per il 2024 è stata confermata di recente dal Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo. Il fine dell’esecutivo, in questo modo, è fornire un sostegno importante per le famiglie che sia esente da IRPEF.

Bonus di 100 euro per Natale confermato: misura anticipata di un mese

Inizialmente la stessa misura legata alle festività natalizie era stata prevista per il gennaio 2025 con un nome diverso e riferito a un’altra festività: Bonus Befana. Il tutto però sarà anticipato, ha lasciato intendere lo stesso esecutivo guidato da Giorgia Meloni, grazie ai risultati ottimali ottenuti dalle entrate fiscali dello Stato. Una misura che insomma rappresenta l’ennesima elargizione nei confronti delle famiglie italiane, considerati i numerosi bonus già ufficializzati per il 2024 a tutela proprio dei nuclei familiari.

Il Bonus Natale è stato ufficializzato nell’ambito della riforma fiscale prevista dalla Legge Delega n. 111 del 9 agosto 2023. L’approvazione preliminare è già arrivata da parte del Consiglio dei ministri. A questo punto si attende il via libera da parte della Ragioneria Generale dello Stato, prima del voto delle commissioni parlamentari. Per velocizzare l’intera operazione, il Governo ha inoltre deciso di inserire la misura come emendamento alla Legge Omnibus, attualmente in discussione in Parlamento.

In mancanza di intoppi dello stesso iter legislativo, il bonus sarà erogato in concomitanza con la tredicesima mensilità del 2024. Per la stessa misura, l’esecutivo ha stanziato ben 100 milioni di euro, con l’intento di fornire un aiuto in denaro “netto” alle famiglie italiane. In merito, poi, alle entrate per lo Stato, che hanno poi consentito lo stanziamento per il Bonus Natale, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini ha confermato un recupero di oltre 3 miliardi di euro.