Butter Skin per la prossima stagione primavera- estate 2025: pelle idratata e leggera

Arriva in anticipo la nuova tendenza della prossima stagione primavera-estate in tema di beauty e skin care per una pelle idratata.

Con l’avvento dei social media, la cura della pelle e il mondo beauty, non sono più relegati al concetto di una semplice routine quotidiana. Il settore della skincare ha assistito ad una vera e propria rivoluzione negli ultimi anni, incrementata dall’arrivo di nuove tendenze e dall’esplosione di centinaia di brand dedicati al benessere dell’epidermide.

Sempre più persone sono alla ricerca costante di prodotti e di routine di qualità, in grado di migliorare la propria pelle e di restituire un incarnato luminoso e brillante. Quest’ultima peculiarità, in particolare, rappresenta la tendenza beauty degli ultimi anni e ha influenzato notevolmente l’immaginario collettivo.

Make up artist ed influencer propongono costantemente sui social media look sfavillanti, caratterizzati da pelli radiose e prive di qualsiasi imperfezione. Ultimamente, però, è in arrivo una nuova tendenza in tema beauty che si preannuncia essere la più ricercata anche per la prossima stagione primavera-estate 2025.

Butter skin: il trend virale per una pelle luminosa e burrosa

Chi non ha mai desiderato una pelle luminosa, levigata e morbida come il burro? È questo il concetto alla base della Butter skin, la nuova tendenza del mondo beauty pensata per rendere la pelle del viso morbida e radiosa come il burro. Di origine giapponese, l’amore per la glowy skin ha recentemente conquistato molte beauty guru in tutto il mondo, ammaliate dall’effetto di una pelle luminosa e fresca in ogni momento della giornata.

Secondo Siddharta Simone, la Head of Makeup Artisti di Kiko, la butter skin sarà la tendenza per la primavera-estate 2025 e conquisterà i brand di tutto il mondo. Il segreto per ottenere una pelle “effetto specchio”, consiste nel mantenere una base sempre idratata ma senza fondotinta. La pelle dovrà apparire il più possibile naturale e pulita e le imperfezioni potranno essere coperte con del semplice concealer per occhiaie.

A questo punto, l’illuminante servirà per arricchire il look e andrà applicato sui punti più sporgenti come zigomi, fronte, naso e arco di cupido. L’effetto dell’illuminante dovrà essere percepibile allo sguardo, ma senza risultare eccessivo. Per completare il look, è possibile aggiungere un tocco di blush sulle guance e un cenno di colore sulle labbra, le quali dovranno rimanere idratate e lucide come la pelle del viso.