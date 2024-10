Natale 2024, non solo la tredicesima: lo Stato regala un ulteriore bonus

Natale 2024 porta una sorpresa in più, oltre alla tredicesima arriva un nuovo bonus statale, scopri come ottenerlo e chi ne ha diritto

L’estate è appena terminata, l’autunno si appresta a cominciare, mentre le prime piogge stagionali si avventano incerte sul territorio italiano, sospese a metà tra temporali violenti (e gravi alluvioni) e timide precipitazioni. La maggior parte delle persone è influenzata o lo sarà, perché l’escursione termica tra la sera e la mattina è considerevole ed è complicato trovare l’outfit adatto. In questo periodo transitorio, Natale sembra essere lontano, una chimera per chi lo ama e per chi detesta stagioni di passaggio come l’autunno, dove il tempo t’invita a uscire di casa per poi costringerti a tornarci scappando via da nuvole nere e venti improvvisi. Ma quest’anno l’inizio dell’inverno sarà differente: Babbo Natale arriverà anche per i più grandi, con un bonus che ti farà iniziare un conto alla rovescia proprio come facevi nei giorni della tua infanzia: ecco di cosa si tratta e chi riguarda.

Non si tratta soltanto della tredicesima, ma di un bonus che farà contenti tutti coloro che ne hanno diritto: potrai fare finalmente quel regalo in più che hai sempre desiderato o comprarti quella giacca che desideri da tempo. Vediamo più nel dettaglio.

Ecco finalmente un bonus natalizio insieme alla tredicesima

Sei un lavoratore dipendente? In questi tempi di sempre maggiore incertezza è difficile fare troppi programmi, investire o semplicemente gestire al meglio i tuoi risparmi. L’inflazione galoppante ha sorpreso e travolto chiunque: l’aumento del costo della vita ha investito ogni ambito, dalla semplice spesa al supermercato, ai rifornimenti, fino agli affitti delle case. L’elenco potrebbe essere lunghissimo e non finire quasi, basta guardarsi intorno o uscire di casa e andare in un qualunque negozio del proprio quartiere. C’è chi dà la colpa agli speculatori, chi alla guerra in Ucraina, chi alla crisi in Medio Oriente, ma qual è la realtà dei fatti? Nessuno la sa davvero, ciò che è certo è che la vita costa sempre di più e un bonus potrebbe concedere un po’ di respiro.

Per fortuna il bonus esiste e a Natale 2024 potrai usufruirne se rientrerai tra quelli che ne hanno diritto. Ma di cosa e di chi stiamo parlando? Si tratta di un’indennità che non andrà a concorrere con il reddito complessivo del lavoratore, quindi si tratterà di un importo netto. Il lavoratore dipendente dovrà attestare per iscritto di averne diritto.

I protagonisti del bonus sono tutti i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28mila euro, con coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico. Si tratta del bonus Natale 2024, è di 100 euro e va ad aggiungersi alla tredicesima. Questo è quanto prevede l’emendamento del governo al decreto Omnibus all’esame delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato.