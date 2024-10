Agevolazioni donne e uomini, dal ticket sanitario alla TARI: solo a partire da questa età

Proponiamo una panoramica sulle agevolazioni rivolte a donne e uomini a partire da una specifica età. Tante occasioni di risparmio!

Perdere un’agevolazione è semplice, non sempre si conoscono tutte le opportunità che Stato o Regioni mettono a disposizione dei cittadini. Alcune misure scattano in automatico, altre si devono richiedere o addio risparmio.

Giorgia Meloni ha fatto tremare gli italiani quando ha detto che i Bonus a pioggia non ci saranno più nel 2025. Gli aiuti economici spesso sono indispensabili per non arrivare a fine mese con il conto in rosso, eliminare le agevolazioni significherebbe scendere al di sotto della soglia di povertà per tantissime famiglie. Fortunatamente seppur alcuni sussidi potrebbero sparire ciò non significherà che il Governo lascerà i cittadini in difficoltà alla deriva.

Gli aiuti arriveranno ma in modo diverso, forse più mirato per evitare dispersioni di denaro. Ci saranno dei cambiamenti, questo è certo ma per altre agevolazioni, invece, nulla cambierà. Parliamo di sconti applicati su alcune tasse come la TARI oppure di esenzioni importanti per evitare di spendere una fortuna come l’esenzione ticket sanitario. In particolar modo continueranno ad essere sostenuti i cittadini rientranti in una determinata fascia di età.

Tutte le agevolazioni per i cittadini a partire da una certa età

Gli over 65 possono approfittare di numerose agevolazioni come l’esenzione ticket sanitario già citata. Come condizione occorre avere un reddito familiare entro i 36.151,98 euro oppure essere titolari di pensione minima con reddito entro gli 8.263,31 euro che sale a 11.362,05 euro se coniugati più 516,46 euro per figlio a carico. Tale esenzione consente di non pagare molti esami e visite mediche e deve essere richiesta all’ASL di competenza territoriale.

Gli over 65, poi non pagano il ticket di 25 euro per una prestazione del pronto soccorso in codice bianco (come gli under 14). Tra le agevolazioni citiamo l’esenzione canone RAI per i 75enni con reddito inferiore a 8 mila euro e la possibilità di ottenere gratis il decoder digitale terrestre se over 70 e con reddito entro i 20 mila euro. Per quanto riguarda la TARI i 65enni possono ottenere l’esenzione dal pagamento dell’imposta se hanno un ISEE tra i 6 mila e i 9 mila euro o se sono invalidi.

La panoramica continua con lo sconto delle commissioni applicate sulle bollette e le riduzioni dei biglietti del trasporto pubblico locale e nazionale. Tante compagnie ferroviarie, poi, scontano le tariffe per gli over 60. Inoltre ci sono agevolazioni anche sui conti correnti qualora si siano superati i 65 anni e si abbia un ISEE inferiore a 18 mila euro. Nello specifico il canone sarà azzerato. Interessante sapere, infine, che nel 2025 arriveranno nuove misure come stabilito nel Decreto Anziani.