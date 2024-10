Ballando con le Stelle, l’annuncio di Milly Carlucci: “Costretti ad uno stop”

Ballando con le Stelle, l’annuncio della conduttrice Milly Carlucci: il programma si ferma, ecco perché, cosa sta accadendo.

La seconda puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda lo scorso 5 ottobre, ha mantenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori, confermando il successo del format condotto da Milly Carlucci.

Tuttavia, una notizia inaspettata ha colpito fan e partecipanti: la Rai ha deciso di sospendere temporaneamente il programma. La decisione è stata comunicata direttamente a Milly Carlucci, che si è vista costretta a rinunciare alla conduzione dell’appuntamento previsto per il prossimo futuro.

Ballando con le Stelle, arriva lo stop

Il motivo dello stop si rivela essere un evento di grande prestigio: la Prima alla Scala. Questo appuntamento annuale attira l’attenzione non solo degli appassionati d’opera ma anche di un pubblico più vasto, creando grande attesa. La serata del 7 dicembre vedrà quindi Rai1 dedicarsi interamente a questo evento culturale, lasciando i ballerini e i loro partner senza palcoscenico per una settimana.

In un’intervista rilasciata a TeleSette, Milly Carlucci ha parlato dello stop temporaneo del programma e della possibilità che le venga affidata la conduzione della Prima alla Scala. “Presto per dire se sarò io a condurre – ha dichiarato la presentatrice – Me lo hanno chiesto, ma non c’è stato ancora alcun incontro”. Questa pausa rappresenta quindi non solo un momento di sosta per i concorrenti ma potrebbe anche offrire a Milly Carlucci un’opportunità prestigiosa.

I concorrenti di Ballando con le Stelle avranno così l’occasione di godersi una breve pausa prima dell’intensificarsi delle prove in vista del rush finale verso la conclusione del programma. Questa interruzione potrebbe rivelarsi preziosa per ricaricare le energie e affinare ulteriormente le performance in preparazione delle ultime puntate decisive.

Approfittando dell’intervista concessa a TeleSette, Milly Carlucci ha voluto fare chiarezza riguardo ad alcune voci circolate nelle ultime settimane su Anna Lou Castoldi, uno dei nomi annunciati tra i partecipanti al programma. “Non c’è stato nessun mistero – ha spiegato – si è trattato solo di lungaggini burocratiche e appena tutti i contratti sono stati chiusi, abbiamo potuto annunciare il nome che mancava”. Con queste parole mette fine alle speculazioni dimostrando ancora una volta trasparenza e professionalità nella gestione del programma.