Carlo Conti chi è la bellissima moglie: si sono conosciuti in Rai

Conoscete la moglie del conduttore di Tale e Quale Show Carlo Conti? Ecco chi è e cosa fa nella vita: si sono conosciuti in Rai.

La vita privata di Carlo Conti, uno dei volti più noti e amati della televisione italiana, è sempre stata caratterizzata da una discrezione quasi assoluta. Tuttavia, è noto che dal 2012 il presentatore ha sposato Francesca Vaccaro, un’ex costumista della Rai con cui ha condiviso non solo il palcoscenico professionale ma anche quello della vita. La loro storia d’amore ha preso il via proprio dietro le quinte di “Domenica In”, uno degli storici programmi dell’emittente pubblica italiana.

Francesca Vaccaro, classe 1972, dopo aver lasciato la carriera di costumista alla Rai, si è reinventata come stilista e direttrice creativa del marchio COUTŪ. Questo brand si distingue per la sua filosofia eco-sostenibile e per le sue creazioni innovative come le “Real fake fur”, pellicce sintetiche che imitano l’aspetto e la morbidezza delle vere pellicce animali ma realizzate con tessuti sostenibili.

Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti

Prima del fatidico “sì”, Carlo Conti e Francesca Vaccaro hanno attraversato un periodo turbolento che li ha visti separarsi temporaneamente. Fu proprio in questo frangente che Conti ricevette un prezioso consiglio da Antonella Clerici, amica intima della coppia. Il loro amore riuscì a superare questa prova ed i due convolarono a nozze il 16 giugno 2012 nella suggestiva cornice della Pieve di Sant’Andrea a Cercina, sulle colline fiorentine. Tra gli invitati molti volti noti dello spettacolo italiano come Leonardo Pieraccioni – testimone dello sposo – Antonella Clerici e Marco Masini.

La coppia non manca mai di celebrare l’amore che li lega attraverso i social network dove Francesca Vaccaro ama condividere momenti intimi ed emozionanti della loro vita insieme. Il matrimonio ha portato alla nascita del piccolo Matteo nel febbraio del 2014. Carlo Conti parla del figlio come del “frutto perfetto dell’amore” definendolo un vero “dono di Dio”. La paternità tardiva è stata un tema comune anche tra gli amici più stretti del presentatore come Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi; tutti diventati genitori intorno ai cinquant’anni.

La famiglia vive momenti ricchi d’amore ed unità, cercando sempre quando possibile di staccare dalla routine quotidiana per godersi dei momenti esclusivi tutti insieme. Oltre alla vita familiare felice ed appagante, grande attenzione viene data anche all’impegno professionale da parte di Francesca Vaccaro nel mondo dell’eco-sostenibilità attraverso il suo marchio COUTŪ. Questa scelta riflette una consapevolezza crescente verso tematiche ambientali molto sentite dalla coppia che cerca così anche attraverso queste piccole grandi azioni quotidiane di fare la differenza nel mondo.