Dove vive Rudy Zerbi, la casa da sogno del giudice di Tu Si Que Vales

Dove vive il professore di canto di Amici e giudice di Tu Si Que Vales, Rudy Zerbi: casa mozzafiato tra lusso ed eleganza.

Rudy Zerbi, noto professore di canto del programma televisivo Amici e voce quotidiana di Radio Deejay, ha saputo conquistare il cuore di molti italiani con il suo talento e la sua simpatia.

Ma oltre alla sua vita professionale, molti si chiedono dove viva l’amato insegnante per gestire tutti i suoi impegni lavorativi.

Dove vive Rudy Zerbi, la casa del giudice di Tu Si Que Vales

Nato il 3 febbraio 1969 a Lodi, Rudy Zerbi ha deciso anni fa di trasferirsi a Roma. Questa scelta è stata dettata principalmente dalle esigenze lavorative, essendo strettamente collegato ai programmi televisivi prodotti da Maria De Filippi. A Roma, Zerbi ha trovato il luogo ideale per conciliare lavoro e vita privata, nonostante gli impegni lo portino spesso lontano dalla capitale.

Il domicilio romano del professore si caratterizza per uno stile moderno ed essenziale che riflette la personalità dell’insegnante. La zona living è dominata da una grande credenza laccata di rosso e un divano angolare grigio, al centro della quale troneggia una televisione. Particolare attenzione merita la collezione di dischi d’oro appesi alle pareti, testimonianza dei successi professionali raggiunti nel corso degli anni.

I pavimenti in legno chiaro contribuiscono a rendere ogni ambiente luminoso e accogliente. Non mancano librerie ricche non solo di opere cartacee ma anche di cd e dischi vari, segno inequivocabile della passione per la musica che anima Rudy Zerbi quotidianamente.

La passione musicale del professore trova spazio in ogni angolo della casa attraverso mobili dalle linee pulite arricchiti da complementi d’arredo colorati. Oltre alla musica, nella vita domestica giocano un ruolo fondamentale anche i tre animali domestici: un cane, un gatto e un coniglio che convivono pacificamente sotto lo stesso tetto.

Particolare menzione merita il balcone dell’appartamento dove Rudy coltiva il suo interesse per l’orticoltura casalinga. Inoltre, tra le mura domestiche spiccano soprammobili significativi come i Telegatti e il Tapiro d’Oro ricevuti nel corso della sua carriera televisiva. La presenza diffusa degli strumenti musicali conferma infine come la musica sia non solo professione ma vera passione per Rudy Zerbi.