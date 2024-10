Uomini e Donne Maria caccia un cavaliere, caos in studio: “Incredibile”

Nel parterre di Uomini e Donne è successo davvero tutto: dopo la segnalazione, il cavaliere del trono over è stato cacciato da Maria.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, il programma di dating show che tiene incollati milioni di telespettatori davanti alla televisione, si è assistito a un nuovo colpo di scena che ha visto protagonisti Gemma Galgani e Valerio.

La puntata è iniziata con un clima teso, subito alimentato dall’intervento della conduttrice Maria De Filippi, che ha chiamato al centro dello studio la coppia del momento per discutere degli ultimi sviluppi della loro relazione.

Uomini e Donne, Maria caccia Valerio

Dopo aver visionato l’esterna tra i due, Valerio ha preso una decisione inaspettata che ha lasciato tutti senza parole. Ha dichiarato apertamente di voler chiudere ogni tipo di conoscenza con Gemma Galgani, motivando la sua scelta con un gesto fatto dalla dama che non ha saputo apprezzare: “Non me la sento più… Una donna di classe non fa quel gesto… È stato molto offensivo…”. Questa presa di posizione ha generato non poco scompiglio nello studio.

L’atmosfera si è surriscaldata quando Gianni Sperti, storico opinionista del programma, è intervenuto rivelando una segnalazione ricevuta sul cavaliere. Le accuse mosse nei confronti di Valerio hanno acceso ulteriormente gli animi in studio, soprattutto quelli della Galgani che non ha esitato a definire il suo ormai ex corteggiatore un “pagliaccio” e un “farlocca”. La situazione è degenerata al punto tale da costringere Maria De Filippi ad invitare gentilmente Valerio ad abbandonare lo studio.

Con l’uscita di scena del cavaliere, Maria De Filippi ne ha approfittato per rivolgere qualche parola a Gemma Galgani. Con tono ironico ma anche serioso, la conduttrice le ha consigliato di affrontare la situazione senza drammatizzare troppo: “Balla con serenità ti prego… Non facciamo un dramma su questa cosa…”. Un invito accettato da Gemma ma accompagnato da una battuta pungente dell’opinionista Gianni Sperti sulla vita sentimentale della dama.

Quest’ultimo episodio rappresenta solo l’ennesimo capitolo nella complicata vita amorosa di Gemma Galgani all’interno del programma Uomini e Donne. La domanda che tutti si pongono ora è se per lei ci sarà finalmente un lieto fine o se dovrà ancora affrontare altre delusioni sentimentali. Quel che è certo è che il pubblico continuerà a seguire con interesse le vicende amorose dei protagonisti dello show televisivo più amato dagli italiani.