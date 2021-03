Con Conte, senza Conte: il Movimento 5 stelle alla ricerca di una strada

La spaccatura all’interno del Movimento 5 stelle non sembra essersi risolta e i problemi da risolvere, tra i pentastellati, sono tanti. Primo tra tutti, Giuseppe Conte.

“Per battere il centrodestra alle elezioni il Pd deve comporre una grande alleanza in cui ci sia anche il M5s, che ha vissuto un’evoluzione europeista importante e positiva”. A dirlo, il neo segretario democratico Enrico Letta. L’ex Presidente del Consiglio – ora alla guida del PD dopo le dimissioni da segretario di Nicola Zingaretti – non ha mai negato l’ipotesi di un’alleanza con i pentastellati, tanto più in vista di un ruolo chiave all’interno del Movimento di Giuseppe Conte. “La disponibilità di Giuseppe Conte di guidare il M5s è una buona notizia e sono sicuro che ci capiremo“, ha proseguito Letta. Infatti, se la destra di Matteo Salvini e Giorgia Meloni supera il 40%, il PD e il Movimento possono godere su proiezioni di minore portata. Serve, dunque, una strategia.

Eppure, sul ruolo di Giuseppe Conte nel Movimentoè calato il silenzio. L’ex Premier prende tempo, resta sul vago, non si lascia andare a cose certe. E il suo atteggiamento non sembra fare felici i pentastellati, già scombussolati abbastanza dalle scissioni, dagli abbandoni, dalle lotte interne. Il malumore è stato espresso da una pentastellata grillina a Il Giornale. “Tra espulsioni e scossoni interni, non vediamo l’ora che arrivi la bonaccia anche in casa nostra. Ma a complicare le cose ci si mette adesso anche colui che inizialmente era stato accolto da tutti noi come il salvatore della patria: Giuseppe Conte”, ha detto la parlamentare. Perché?

“Basta prendere tempo”

Perché Conte temporeggia e il Movimento, al contrario, di tempo non può perderne più. “L’ex premier, con il suo atteggiamento, sembra quasi voglia giovarsi del braccio di ferro con Rousseau per prendere tempo e far slittare la sua discesa in campo. Non prende veramente in mano il Movimento Cinque Stelle e sulle questioni importanti sta in silenzio”, afferma un parlamentare Cinquestelle. Eppure, il destino del Movimento è appeso ad un filo, tanto più se messo a confronto con il Pd che, dopo il cambio di vertice, non si è certo perso d’animo. Al contrario, Letta non ha perso tempo e in una settimana ha cercato di imprimere una svolta ai democratici che rischiavano di fare la stessa fine del M5s, in mancanza di una leadersheap forte.

Il Movimento senza leader

Una linea forte, sicura e decisa che avrebbe dovuto avere anche il Movimento. Ma così non è stato. Il Movimento 5 Stelle non ha un leader e, dalle dimissioni di Luigi Di Maio avvenute nel gennaio del 2020, è guidato provvisoriamente dal reggente Vito Crimi. Gli “stati generali” di ottobre avrebbe dovuto sostituire la figura del capo politico con un comitato di cinque membri, mai indicati. Poi, lo scorso 28 febbraio, in una riunione tra i leader del M5S e Beppe Grillo era stato indicato proprio Conte come possibile capo politico in grado di rilanciare il partito. Ma anche di quest’ipotesi non si è mai avuta certezza.

Si aggiungano le spaccatura nel M5s tra l’ala più istituzionale e quella più critica; l’allontanamento dalla piattaforma online Rousseau di Davide Casaleggio; le tensioni sull’appoggio al governo di Mario Draghi; e le discussioni su regole di partito; la questione delle alleanze, anche in vista delle prossime elezioni amministrative.