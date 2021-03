Meghan Markle, “qualcosa di più grave”. Tempesta sulla trattativa tra Harry e William, una voce inquietante

Tra le donne più amate e anche più discusse del mondo è giusto parlare di Meghan Markle. La moglie del Principe Harry, infatti, si è resa protagonista insieme a suo marito di un’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey negli Stati Uniti. Nonostante sia stata trasmessa solo una parte della loro intervista, sembrerebbero emergere dei particolari davvero terrificanti. Scopriamo subito nei dettagli cosa ancora non sembrerebbe essere stato reso noto al pubblico.

Dettagli non ancora noti

Oprah Winfrey, in tempi non sospetti, ha tenuto un’intervista con Meghan Markle e il principe Harry. Il tutto sarebbe durato circa 3 ore 20 minuti. Per ora, in televisione, sarebbero stati trasmessi solo 85 minuti della loro chiacchierata. In questi primi minuti già mandati in onda sarebbero comunque emerse delle indiscrezioni davvero molto forti. Riguardano anche le accuse acute e relative ai casi di razzismo strisciante a corte. Ci sarebbero altri 90 minuti non ancora resi pubblici e questo potrebbe davvero far tremare la Famiglia Reale e tutti gli assistenti della Corona.

Inedite dichiarazioni

Meghan Markle e il principe Harry hanno avuto modo di parlare con Oprah Winfrey nella lunga intervista. Tra gli argomenti trattati, anche i rapporti non proprio idilliaci con Kate Middleton. Spazio anche ad altri episodi che ancora non sarebbero emersi nella parte resa pubblica dell’intervista. Come ben sappiamo, ITV avrebbe pagato più di un milione di dollari per trasmettere l’intervista in televisione. Come ben sappiamo, l’evento è stato seguito da tantissimi telespettatori superando la soglia di 10 milioni.

L’altra ora e mezza di trasmissione di intervista non ancora resa pubblica, celerebbe delle indiscrezioni tali da poter far tremare la corona. C’è chi pensa quindi che potrebbero venire fuori delle verità ancor più scomode e soprattutto poco piacevoli per la regina Elisabetta. Stando a quelle che sarebbero le voci vicine alla Famiglia Reale, la sovrana non sarebbe arrabbiata ma triste della situazione. Non tutti sembrerebbero essere così convinti che non ci siano altri particolari scottanti.

Meghan Markle e le verità nascoste

Meghan Markle e il principe Harry non hanno mai nascosto la loro volontà di vivere lontani dalla Royal Family. Con le parole rese fuori dal’intervista con Oprah Winfrey, sarebbero emersi anche altre indiscrezioni, i rapporti con i parenti inglesi, sarebbero stati già compromessi in tempi non sospetti.

Anche le accuse di razzismo che la stessa Meghan Markle ha portato in auge, avrebbero comunque fatto storcere il naso a molti seguaci di Buckingham Palace. Come se non bastasse, le parole ancora non dette potrebbero destare ancora più interesse di quelle già pubblicate durante l’intervista ormai famosa e nota anche in Italia. L’intervista è stata trasmessa a più riprese e in replica in TV8 riscuotendo un enorme successo di pubblico. Le vicende della famiglia inglese sembrano interessare il mondo intero ormai da moltissimi anni e da diverse generazioni.