Uomini e Donne, Gero va via e Luca sempre più indeciso

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, i telespettatori hanno avuto modo di vedere l’ultimo aneddoto legato all’esterna tra Gemma Galgani e il cavaliere Maurizio anche se poi il focus di puntata si è concentrato in modo particolare su Gero e su Luca. Scopriamo tutti i dettagli dell’ultima puntata dello show di Maria De Filippi.

Decisione inaspettata

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, il cavaliere Gero, nonostante sia molto acclamato dal parterre femminile, ha deciso di abbandonare lo show in quanto non si sentirebbe a suo agio. Quest’ultimo, dopo aver conosciuto meglio Lara che era giunta in studio per lui, ha preso questa decisione e di conseguenza ha preferito lasciar perdere il suo percorso televisivo ed anche la frequentazione con la tronista Samantha. La ragazza di Sapri, infatti, dopo essersi seduta a centro studio, si è resa conto di trovarsi dinanzi ad un vero e proprio muro e quindi gli scambi di sguardi che c’erano stati in puntata sembrano essere svaniti nel nulla e nel fumo.

Tre ragazze per Luca

Se Gero ha deciso di lasciare la trasmissione e quindi continuare il suo percorso alla ricerca del vero amore al di fuori del programma di Maria De Filippi, il cavaliere Luca invece continua il suo percorso a Uomini e Donne conoscendo meglio Angela, Elisabetta e Antonella. Se con la prima il rapporto sembrerebbe essersi fermato e frenato in seguito al fatto che le prospettive future siano leggermente diverse, con Elisabetta invece il rapporto sembrerebbe andare per il meglio.

Nonostante il cavaliere abbia fatto notare che l’ultima volta che si siano visti ha notato da parte della donna una sorta di timore e soprattutto di chiusura, ha comunque evidenziato come con lei ci stia bene. Per tale motivo i due hanno ballato insieme al centro studio e di conseguenza Elisabetta sembrerebbe essere colei che riesce a tenere sempre di più il passo nella conoscenza con il cavaliere. Una chiosa diversa, però, merita invece la conoscenza con l’altra dama, Antonella.

Uomini e Donne e lo sprono di Gianni Sperti

La dama Antonella, all’interno dello studio di Uomini e Donne, non ha mai nascosto la sua volontà nel conoscere meglio il cavaliere Luca. Quest’ultimo, anche nell’ultima puntata, aveva notato come la donna sia molto presente ed anche fisica. Per tale ragione aveva comunque avvertito una sorta di fermo e blocco che si è manifestato nuovamente in puntata.

Nonostante i due si sarebbero dovuti vedere in serata, sembrerebbe proprio che il cavaliere voglia ben ponderare le sue conoscenze e fare mente locale sul tuo futuro. Gianni Sperti, però, dalla sua parte avrebbe fatto notare che in realtà il cavaliere non provi questo grande interesse nei confronti della dama del parterre femminile. Chi sarà la fortunata a conquistare il cuore del bel Cenerelli? Lo scopriremo presto.