Silvia Toffanin matrimonio: la confessione inaspettata a Verissimo

Tra le donne più amate e più apprezzate del piccolo schermo è giusto parlare di Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo, infatti, reduce dall’ennesimo risultato estremamente positivo in termini di ascolti e di share. Nell’ultima puntata, però, Silvia si è ritrovata in imbarazzo per una domanda che una sua ospite le ha posto. Nonostante la Toffanin riesca sempre a destreggiarsi senza mai inciampare, questa volta, la sua mimica, è stata colta soprattutto dai telespettatori. Scopriamo subito cosa sia successo.

Un’ospite gradita

Silvia Toffanin, lo scorso sabato a Verissimo ha avuto modo di ospitare una delle più grandi interpreti della musica italiana. Stiamo parlando di Ornella Vanoni che è riuscita a fare una domanda alla conduttrice involontariamente recandole imbarazzo. Silvia, però, dal canto suo riesce sempre a trovare la giusta quadra e a far sentire a proprio agio i suoi ospiti. Scopriamo, però, subito cosa abbia chiesto la mitica Ornella alla conduttrice di Canale 5.

Il matrimonio al centro dell’attenzione

Cercando di ripercorrere la mitica carriera musicale e televisiva di Ornella Vanoni, la conduttrice di Canale 5Silvia Toffanin ha avuto modo di intervistare quest’ultima nella puntata di sabato 20 marzo a Verissimo. Silvia, però, ha palesato come proprio la canzone di Ornella ‘La voglia, La pazzia, l’incoscienza’ sia la canzone che lega lei a Piersilvio Berlusconi. Queste parole hanno fatto tanto piacere ad Ornella che poi, presa dal momento, le ha posto la seguente domanda: “Dove vi siete sposati?”.

Dopo tale domanda, la mimica della Toffanin è stata molto chiara ed ha chiarito che lei e Piersilvio, seppur legati da tanti anni e genitori di due splendidi figli, non sono ancora convolati a nozze. Ovviamente, la Vanoni, ignorava questo particolare ma si è sentita molto onorata che proprio un suo brano sia la colonna sonora di un amore come così forte come quello che lega la conduttrice di Canale 5 al suo compagno. Silvia, però, è riuscita con grande professionalità a destreggiarsi in tale situazione con garbo ed estrema naturalezza. Non tutti sanno che la storia con Piersilvio non ha ancora avuto un lieto annuncio.

Silvia Toffanin e il grande successo

Silvia Toffanin alla conduzione di Verissimo riesce, spesso e volentieri ad emozionare i telespettatori e a catturare la loro attenzione con tematiche talvolta pungenti ma anche emozionanti.

La sua grande professionalità e il suo modo di fare televisione alla rendono tra le più apprezzate del settore. E’ ormai un volto noto del piccolo schermo da tantissimi anni. I fan più presenti sicuramente la ricorderanno anche nelle vesti di letterina nel programma di Gerry Scotti, Passaparola. Proprio la conduttrice, qualche settimana fa, ebbe modo di ospitare una sua grandissima amica e presentatrice: Ilary Blasi. Quest’ultima seppur alla conduzione dell’Isola dei Famosi, annovera un passato da letterina proprio con Silvia.