Previsioni Meteo martedì 23 marzo | PRIMAVERA ANOMALA

Nella giornata di domani martedì le previsioni meteo del 23 marzo. Al nord bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi; qualche locale annuvolamento serale sulla Liguria. Al centro residua variabilità sul versante adriatico, ultime precipitazioni sull’Abruzzo; più sole invece altrove. Al sud insiste l’instabilità tra Molise, Puglia, Lucania, Sicilia e Calabria ionica con precipitazioni sparse, nevose dai 500-800m; più soleggiato altrove. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 23 marzo 2021.

nord:

Condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cielo sereno salvo qualche annuvolamento in transito sulle aree alpine e temporanea nuvolosità su Liguria ed Emilia Romagna.

centro e Sardegna:

Annuvolamenti sparsi, localmente compatti, su Abruzzo ed aree appenniniche laziali con deboli piogge e qualche nevicata oltre i 600metri sui rilievi abruzzesi. Prevalenza di cielo sereno sulle restanti aree salvo temporanei annuvolamenti poco consistenti.

sud e Sicilia:

Cielo poco nuvoloso su Campania tirrenica e Calabria settentrionale. Da parzialmente a molto nuvoloso sul restante meridione con fenomeni associati, deboli su Molise, aree interne della Campania, Puglia centrale e Calabria ionica centrale e più consistenti su Calabria meridionale e sicilia tirrenica dove assumeranno carattere

nevoso oltre i 600 metri.

Dal pomeriggio deciso miglioramento a parte una persistente nuvolosità sul settore tirrenico dell’isola.

temperature:

Minime in aumento su valpadana e Sardegna. In calo su Calabria e Sicilia tirrenica. Senza variazioni altrove. Massime in rialzo su Friuli-venezia Giulia. In calo su Piemonte, veneto meridionale, Lazio centro-meridionale, Molise, Campania, Puglia garganica, Sicilia. Stazionarie sul resto del paese.

venti:

Deboli variabili al nord. Da moderati a forti dai quadranti settentrionali sul resto della penisola con rinforzi di burrasca su romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

mari:

Mossi mar ligure ed adriatico settentrionale con moto ondoso in calo. Da molto mosso a d agitato lo ionio. Molto mossi gli altri mari, localmente agitati tirreno meridionale settore est e stretto di Sicilia ma con moto ondoso in attenuazione su quest’ultimi nonché mar di Sardegna, tirreno centro-settentrionale ed adriatico centrale.