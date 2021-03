Caserta, è giallo sulla morte di Giuseppe: trovato a terra con il cranio fracassato

Giuseppe Bove, 29 anni, è stato ritrovato senza vita disteso a terra sulle scale di casa con il cranio fracassato.

Nessuno sa, ancora, cosa sia successo a Giuseppe Bove. Il ragazzo, 29 anni, è stato ritrovato senza vita sull’asfalto, all’esterno di casa sua, accanto alle scale. Il fatto è accaduto in via Giorgio La Pira, a Caserta, al Parco Cooperativa Costanza durante la giornata di ieri. A trovarlo è stata una vicina di casa che, allarmatasi, ha subito chiamato i soccorsi senza capire, esattamente, cosa fosse successo. Il ragazzo è stato poi trasportato in ospedale dove per ore ha lottato tra la vita e la morte. Le sue condizioni erano però apparse da subito disperate e i sanitari avevano lasciato poche speranze. Dopo qualche ora, Giuseppe è deceduto lasciando nella disperazione i suoi genitori.

Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Caserta. Quasi sicuramente, al momento la pista più accreditata è quella di un incidente domestico o di un suicidio. Giuseppe sarebbe, secondo le ricostruzioni fatte fino a questo momento, caduto dal balcone al terzo piano della casa in cui viveva con i suoi familiari. Secondo i genitori, il ragazzo non soffriva di alcun disturbo e non avrebbe avuto motivo per compiere un gesto tanto disperato.

Disposta l’autopsia sul corpo del ragazzo per fare chiarezza sulla causa delle lesioni alla testa e in altre parti del corpo. Ascoltati i familiari del 29enne, mentre il quartiere è in lutto. I condomini del palazzo hanno parlato di Giuseppe come di un ragazzo riservato, tranquillo. “Quello che è accaduto ha dell’inverosimile. È successo tutto in un attimo. Quando mi sono affacciato dal balcone ho visto delle persone scappare. Non so se per paura o per altro, ma sono scappate”, ha riferito una vicina a Il Mattino.