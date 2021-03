Francesca Martellini deceduta a soli 24 anni: «Prima di andare a letto aveva preso un farmaco». È morta a Pineto (TE) dopo una cena con amici

Francesca Martellini, 24 anni, è morta domenica notte a Pineto (Teramo), dopo una cena con due amici. La ragazza, di Roseto degli Abruzzi, al termine del convivio, ha detto di sentirsi stanca e si è messa a riposare. Uno dei suoi amici, però, l’ha ritrovata sul letto senza dare più segni di vita. Quando sono arrivati i soccorsi, la ragazza era già morta e non c’è stato nulla da fare. Su questa vicenda la Procura di Teramo sta indagando.

Come riporta Il Messaggero, Francesca era uscita di casa per recarsi da una coppia di amici. Ma all’una di notte si è verificata la tragedia: a quanto pare Francesca avrebbe assunto un farmaco che di solito prendeva regolarmente e su questa cosa gli investigatore stanno cercando di far luce. Sarà l’autopsia a spiegare le cause della sua morte.

Sul suo corpo non c’erano segni di violenza e anche dalla perquisizione dell’abitazione non è risultato niente di particolare. Adesso si attendono gli esiti delle analisi della Procura, che ha aperto un’inchiesta che al momento non vede alcun indagato.