Coronavirus, la Gran Bretagna blinda le frontiere: da lunedì vietato uscire dal Paese

La Gran Bretagna chiude le frontiere e blocca le uscite dal Paese. Da lunedì prossimo sarà illegale andare all’estero, se non per motivi di urgenza. I trasgressori rischiano una multa di 5 mila sterline.

In Gran Bretagna hanno ricevuto la prima dose di vaccino 28 milioni di persone. 2 milioni e 300mila persone hanno ricevuto anche la seconda. Nelle ultime 24 ore, nel Regno Unito sono state somministrate 367 mila dosi ma il record è stato sfiorato domenica, con 752.308 somministrazioni in un solo giorno. Numeri altissimi e sacrifici che non possono essere sprecati. Ed è per questo che la Gran Bretagna si blinda. Da lunedì prossimo sarà illegale andare all’estero se non per motivi di urgenza e di lavoro. I trasgressori rischiano una multa di 5 mila sterline, circa 5.800 euro.

La decisione del Governo si spiega a causa dei timori per la terza ondata del Coronavirus che si sta abbattendo sull’Europa. Si teme che i viaggi fuori Paese possano favorire la circolazione delle varianti che potrebbero compromettere la campagna di vaccinazione e mandare all’aria gli sforzi di questi mesi. La misura resterà in vigore almeno fino alla fine di giugno, anche se le vacanze all’estero erano già vietate fino al 17 maggio.

Attualmente, chi proviene dall’Europa deve osservare un periodo di autoisolamento di dieci giorni a proprie spese. Ma anche questa misura potrebbe essere rafforzata. Una task force governativa starebbe valutando ulteriori misure da adottare per i viaggi all’estero. Il rapporto è atteso per il 12 aprile ma è probabile che anche le vacanze possano seguire i colori, distinguendo i Paesi in verde, arancione e rosso e determinando da questa differenziazione le varie concessioni e possibilità.

“Terza ondata ormai in corso”

“Sul continente al momento si può vedere, purtroppo, una terza ondata in corso, le esperienze precedenti ci hanno insegnato che quando un’ondata colpisce i nostri amici poi sbarcherà anche sulle nostre coste”, ha dichiarato alla Bbc il primo ministro britannico Boris Johnson. Proprio per prevenire gli effetti a tempo debito, “portiamo avanti il programma di vaccinazioni il più velocemente possibile“, ha proseguito Johnson. Tuttavia, “una campagna di vaccinazione, lo sviluppo dei vaccini e il loro lancio sono progetti internazionali che richiedono cooperazione internazionale”. Attualmente, in Gran Bretagna è stata vaccinata più della metà della popolazione adulta e il tasso di mortalità è crollato.

Nelle ultime 24 ore, il Paese ha registrato 5.342 nuovi casi di nuovo coronavirus e appena 17 decessi. Negli ultimi 7 giorni i decessi sono scesi del 42% rispetto alla settimana precedente mentre i contagi hanno segnato una flessione del 4,7%.