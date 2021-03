Oroscopo di martedì 23 marzo di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 23 marzo. E tu, di che segno sei?

Ariete

Ariete: voglio dare 5 Stelle di forza ad un segno che si sta risvegliando. Questo vale veramente molto anche se bisogna curare il proprio fisico, anche se attorno ci sono delle persone che hanno bisogno di aiuto quindi a volte veramente ti sembra di non riuscire a fare tutto. Tu hai una capacità di recupero, una forza che è davvero invidiabile: puoi contare su questa settimana per un recupero Quindim nonostante tante perplessità, piano piano ricominciamo a sperare. Questo vale anche per i sentimenti: voglio metterti persino al primo posto in classifica da questo punto di vista.

Toro

Il Toro ha bisogno di conferme: questo lo ripeto spesso perché dei tre segni di terra è il più tenero, romantico, ma non ama solo le smancerie nel senso che anche quando per esempio vive un rapporto sentimentale, prima o poi deve costruire qualcosa e non vuole passare il tempo solamente a guardare negli occhi il partner o a crogiolarsi sugli Allori. Quest’ultima parte di marzo interessante, lo sarà ancora di più la seconda parte di aprile: ricordo sempre che il 2021 premia, quindi non è un anno generoso in termini di novità ma permette di ottenere un riconoscimento rispetto alle cose che sono state fatte negli ultimi anni.

Gemelli

I Gemelli hanno bisogno di programmare qualcosa: certo, Questo non è un segno che resta con le mani in mano. E’ un martedì interessante: Toro, Scorpione, Acquario sono segni con cui puoi costruire tantissimo e devi valutare con meno slancio le situazioni perché a volte quando una persona ti interessa, quando una situazione ti piace, decidi improvvisamente di andare avanti senza ragionare. Bisogna risparmiare energie, questa è necessario Perché Giove e Saturno sono in aspetto buono ma non bisogna più commettere errori legati al passato. Infatti molti sbagli nel passato sono stati fatti per andare troppo di corsa: questo vale anche per l’amore.

Cancro

Il Cancro è un segno che può risentire del buon aspetto della Luna: ma in che modo? Devo essere un pochino più chiaro nelle mie indicazioni astrologiche. Infatti, quando parlo di single del segno Penso che tutto sommato Questo è un momento interessante, tanto che avevo segnalato anche la giornata di domenica come un po’ nervosa a livello emotivo ma interessante per le relazioni. Quando però parlo di coppia, Allora faccio un passo indietro perché Venere è dissonante quindi in generale Chi non vuole avere dei legami importanti, vuole vivere alla giornata può avere, anche in questo cielo con questo cielo e Venere contraria, un momento di forza, quindi passioni, novità, mentre Chi ha un rapporto da tanto tempo o magari è in coppia sta rivedendo tutta la situazione. Se si vuole evitare Qualche discussione di troppo bisognerà aspettare il prossimo mese.