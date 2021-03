Un Posto al Sole, anticipazioni 23 marzo: Michele e Silvia provano ad aiutare Rossella

Scopriamo insieme alcune anticipazioni della puntata in onda il 23 marzo di Un Posto al Sole, una delle soap opera più amate del panorama televisivo italiano.

Un Posto al Sole è indubbiamente uno dei titoli storici della televisione nel nostro paese. In onda dal 1996 ancora oggi continua a conquistare milioni di telespettatori grazie ad appassionanti intrighi e coinvolgenti vicende amorose. Inoltre nel corso delle svariate puntate, la soap affronta anche tematiche di rilevanza sociale come il bullismo e il cyberbullismo o ancora l’abbandono degli animali, le molestie sessuali, l’obesità, il doping e moltissime altre.

Rossella è in crisi

Nella puntata in onda il 23 marzo, finalmente per Filippo e Serena le cose cominciano ad andare meglio e per loro si prepara un futuro roseo ma qualcosa potrebbe minare la loro felicità. Nel frattempo Michele e Silvia proveranno ad evitare che Rossella comprometta il proprio futuro e la propria carriera universitaria. Infatti la studentessa di medicina sta attraversando un grave periodo di crisi e di difficoltà e qualcuno potrebbe approfittarsi di questa situazione.

Uno strano giro

Guido e Mariella invece si troveranno coinvolti in uno strano giro. Infatti Bice e Sasà li trascineranno con loro in una serie di sotterfugi e mezze verità che, visti i personaggi coinvolti, non sarà priva di divertimento.

La location di Un Posto al Sole

Attualmente Un Posto al Sole è la soap opera italiana più longeva mai prodotta con 25 stagioni e più di 5000 puntate. Nel corso degli anni molte cose sono cambiate, c’è stata un’evoluzione nelle trame e anche nei personaggi. Le principali novità sono state riscontrate nel cast in continuo cambiamento; Un Posto al Sole si caratterizza per avere un’ampia varietà di personaggi al di fuori di quelli principali che alternano la loro presenza in ogni stagione. Uno degli elementi che ha distinto Un Posto al Sole in tutti questi anni è l’ambientazione. Infatti la location in cui è girata la soap opera è Palazzo Palladini, una splendida struttura che si affaccia sul mare di Posillipo.