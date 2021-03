Uomini e Donne, Claudio e Sabina lasciano il programma: è scoppiato l’amore

L’ultima puntata di Uomini e Donne ha avuto tra i protagonisti assoluti Claudio e Sabina che hanno deciso di lasciare il programma e frequentarsi fuori dagli studi televisivi. La coppia, con grande emozione e senza nascondersi dietro ad un dito, ha seguito le orme di Roberta e Riccardo di qualche settimana fa. Molti sono i protagonisti in studio che si sono emozionati e fra questi anche la dama piemontese Gemma Galgani ha versato delle lacrime.

Una frequentazione con lieto fine

Quando Claudio e Sabina si sono seduti al centro studio il programma Uomini e Donne, Gianni Sperti era già convinto di come si concludesse la loro chiacchierata. I due hanno deciso di lasciare la trasmissione e lo hanno fatto palesando la loro grande emozione e sensibilità. C’è un grande affetto che li lega e che di settimana in settimana è cresciuto sempre di più. La dama era giunta da qualche mese in trasmissione e sebbene non abbia intrattenuto importanti frequentazioni, l’unica da annoverare è stata quella con Biagio, il distributore di mozzarelle. Sabina, finalmente, con l’emozione palesata senza mezze misure, sembrerebbe essere finalmente felice al fianco di Claudio.

Una scelta emozionante

Claudio e Sabina hanno lasciato il segno nel programma Uomini e Donne. La loro decisione di abbandonare il programma per viversi al di fuori delle telecamere, ha emozionato davvero tutti. Anche la grande amica di Sabina, la dama Maria Tona, ha versato tante lacrime mentre i due erano al centro studio a ballare, ricoperti da petali rossi, sulle note di A Mano a Mano di Rino Gaetano.

Al termine del momento emozionante vissuto dalla nuova coppia del programma di Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno fatto notare come Maria e Gemma si siano emozionate come due bambine dinanzi a questo momento così molto delicato. Gianni però al termine di questo momento delicato ha avuto modo di evidenziare come lui abbia cambiato idea su Sabina in quanto inizialmente credeva che fosse giunta in studio per visibilità invece ha trovato il vero amore. Non è dello stesso parere proprio dell’amica di Sabina, Maria.

Gianni Sperti e l’encomio a Uomini e Donne

La dama di Uomini e Donne Maria Tona ha dimostrato tanta emozione in merito alla scelta reciproca di Claudio e Sabina. Quando Gianni Sperti ha evidenziato l’autenticità della dama, Maria Tona ha fatto notare che in realtà è stata fortunata a trovare il vero amore.

Il tutto è nato anche perché tra Gianni e Maria non c’è mai stata una giusta sinergia mentre Tina Cipollari è sempre stata dalla sua parte. L’opinionista, però, ha trovato anche il giusto momento per parlare dell’acerrima nemica Gemma Galgani e del fatto che sia nel programma da undici anni senza aver trovato il compagno della vita.