Anche se iniziato da poco il reality dell’Isola dei Famosi, il concorrente Akash Kumar è già uno dei protagonisti più chiacchierati. Mentre l’isolano è impegnato nel gioco che lo vede già come secondo eliminato, su di lui arriva una nuova testimonianza scioccante.

Nella maggior parte dei talk show che hanno fatto da cassa di risonanza alle vicende legate all’edizione 2021 dell‘Isola dei Famosi, al centro dell’attenzione c’è sempre stato il modello di Nuova Delhi, Akash Kumar.

La sua bellezza è un crogiolo di etnie: nato da padre indiano e da madre brasiliana, il piccolo Akash è diventato un modello fin dalla tenera età di 6 anni.

Il modello, però, è stato notato dal pubblico italiano nel 2018 quando ha partecipato alla trasmissione di Ballando con le Stelle e fu in quell’occasione che conquistò tutti. Successivamente ha vestito i panni del ‘tentatore’ ed ha partecipato a Temptation Island e poi a Ciao Darwin.

Akash Kumar arriva una lettera choc

Oltre le dinamiche del gioco dell’Isola dei Famosi che lo vedono coinvolto, e dopo la terza puntata è anche il secondo eliminato del reality, Akash Kumar ha fatto molto parlare su di se soprattutto per il colore dei suoi occhi.

Gli occhi color ghiaccio del bellissimo modello hanno stregato il pubblico femminile, soprattutto perché messi in rilievo da una carnagione scura e dai capelli neri corvino che ne accentuano il contrasto. Così per giorni si sono rincorse voci di corridoio su una presunta chirurgia a cui Akash si sarebbe sottoposto per effettuare il cambio colore degli occhi.

Sulla vicenda che tiene banco da giorni il gossip, nel salotto di ‘Live-Non è la D’Urso’ è arrivata una lettera choc che è stata scritta da Veronica, una donna che vive a San Giovanni Ilarione, un paese di 5 mila abitanti, in provincia di Verona, dov’è cresciuto il modello.

Veronica scrive direttamente alla conduttrice Barbara D’Urso, rilasciando delle rivelazioni scottanti, così come si legge: “Qui conosciamo tutti Akash, il ragazzo dagli occhi nero ebano”. In questo modo, stando alla testimonianza, l’ex naufrago avrebbe davvero fatto una chirurgia per cambiare colore degli occhi.

“Tutti confermano che gli occhi sono ritoccati chirurgicamente” scrive Veronica esplicitamente nella lettera. La donna prosegue parlando di Akash come di un giovane dalla personalità “accentratrice“, così come tanti testimoni che sono cresciuti con lui sarebbero pronti a confermare.

Akash eliminato della terza puntata

Intanto per il bellissimo modello, l’esperienza dell’Isola dei Famosi può dirsi conclusa. Dopo aver perso al televoto con Angela Melillo, la conduttrice Ilary Blasi offre ad Akash la possibilità di riscattarsi su Parasite Island, restando in gioco accanto a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo.

Di fronte a questa possibilità di scelta, però, il modello Akash, già stanco e provato dall’esperienza, getta la spugna: “La mia isola termina qui” ha affermato con decisione.

A nulla sono serviti anche i tentativi degli opinionisti in studio per convincere Akash a non perdere questa occasione di poter continuare il reality, Kumar si è dimostrato molto determinato a rinunciare alla possibilità e di voler tornare a casa. Il modello dagli occhi di ghiaccio è così, ufficialmente, il secondo eliminato della terza puntata dell’Isola dei Famosi.

LEGGI ANCHE : Akash Kumar, arriva nuova testimonianza sul colore degli occhi: “Li aveva colore nero ebano”

LEGGI ANCHE : Isola dei Famosi, Akash minaccia di ritirarsi subito: “Vado via e pago la penale…”

Il secco ‘no’ a continuare del modello, però, ha indispettito Ilary Blasi che si è detta dispiaciuta di fronte alla sua facile arresa che, invece, sarebbe potuta essere un’occasione d’oro per qualcuno che avrebbe potuto fare “sicuramente meglio di te” ha concluso la conduttrice.