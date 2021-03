Ascolti tv 22 marzo: Màkari vs L’isola dei Famosi, chi avrà avuto la meglio?

La serata di lunedì 22 marzo riproponeva la sfida tra Màkari, nuova miniserie targata Rai Fiction, e L’isola dei Famosi con alla conduzione Ilary Blasi. Chi avrà avuto la meglio secondo i dati auditel? Scopriamo i dettagli.

La serata di lunedì 22 marzo ha visto una sfida serrata tra le varie reti televisive che come di consueto hanno offerto un ventaglio di proposte ampio per tutti i telespettatori.

Màkari batte L’isola dei Famosi

La terza puntata di Màkari con protagonista Claudio Gioè nei panni di Salvatore Lamanna, ex portavoce tornato in Sicilia dove riscopre la passione per la scrittura, ha conquistato 6.389.000 spettatori pari al 26.5%, conquistando il primo posto nel podio trai programmi più seguiti. A seguire con un distacco non indifferente troviamo L’isola dei Famosi in onda su Canale 5, condotta da Ilary Blasi che ha intrattenuto 3.427.000 spettatori pari al 19.8% di share, confermando il risultato ottenuto la scorsa settimana.

Gli ascolti di Italia 1, Rai 3, Rai 2 e La 7

Subito dopo rimaniamo in casa Mediaset, infatti al terzo posto si piazza Italia 1 con Red 2, film d’azione del 2013 con protagonista Bruce Willlis, che ha totalizzato 1.590.000 spettatori pari al 6.5% di share.

Mentre su Rai 3 è andato in onda Presa Diretta, programma d’inchiesta condotto da Riccardo Iacona, che ha intrattenuto 1.122.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. A seguire troviamo Uno, Nessuno, Cento Nino, documentario in onda su Rai 2 dedicato a Nino Manfredi, storico volto del cinema italiano scomparso nel 2004, che ha conquistato 1.113.000 spettatori pari al 4.3%. Subito dopo si piazza Rete 4 con Quarta Repubblica, talk show politico, condotto da Nicola Porro visto da 938.000 spettatori con il 4.5% di share. Su la 7 è invece stato trasmesso Donnie Brasco, pellicola del 1997 diretta da Mike Newell con Johnny Depp e Al Pacino, che ha registrato 398.000 spettatori con uno share dell’1.7%.

Gli ascolti delle altre reti

Subito troviamo Tv8 con 4 Ristoranti, show dedicato al mondo della ristorazione condotto da Alessandro Borghese, che ha totalizzato 578.000 spettatori con il 2.2%; mentre Canale Nove ha intrattenuto 358.000 spettatori con l’1.6% di share, grazie a The Rock, film del 1996 diretto da Michael Bay con Sean Connery e Nicolas Cage.