Arrestati tre ex carabinieri per traffico di sostanze stupefacenti

Tre ex Carabinieri sono stati arrestati a Roma perché considerati responsabili del traffico di sostate stupefacenti. Gli stessi nel 2016 vennero espulsi dall’Arma.

Le indagini

Le indagini sono partite nel 2015 dopo che i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma iniziarono ad avere dei sospetti su uno dei tre ex colleghi. Quest’ultimo era spesso in contatto con persone che presentavano precedenti in traffico di droga. Da ulteriori accertamenti è poi emerso il coinvolgimento degli altri due carabinieri. Grazie al lavoro delle Forze dell’Ordine è stato possibile individuare, nel 2016, un garage. Garage nel quale era presente un grande quantitativo di hashish.

LEGGI ANCHE: Violenta e uccide il figlio della compagna. Nonno denuncia, ma ignorato

Per i fatti sopra citati, i Carabinieri hanno emesso oggi una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei tre ex Carabinieri. L’accusa è di essere responsabili di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio, peculato, falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale. Sono state eseguite, inoltre, perquisizioni nei confronti di altre cinque persone nell’ambito di questa stessa operazione.