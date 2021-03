Covid: 7 italiani su 10 disposti a vaccinarsi subito, la conferma dell’Istat

Secondo una recente ricerca dell’Istat gli italiani hanno fiducia nei vaccini e approvano le misure prese per la limitazione del contagio.

Oggi l‘Istat ha diffuso il report: I cittadini durante la seconda ondata epidemica relativo al periodo tra il 12 dicembre 2020 e il 15 gennaio 2021. Dall’indagine emerge che 7 italiani su 10 sarebbero disponibili a vaccinarsi subito, hanno infatti risposto in maniera positiva con questa affermazione: “se un vaccino Covid-19 diventa disponibile ed è consigliato lo farei”. In una scala da 1 a 7 in cui 1 vuol dire essere completamente d’accordo e 7 assolutamente d’accordo il 70,3% si è detto d’accordo con questa dichiarazione. Solo il 12% ha invece manifestato incertezza.

A ogni modo, aver conosciuto una persona infetta riduce il disaccordo. Il punteggio medio è risultato essere di 5,3, confermando l’orientamento generale con quanto proposto. Non sono inoltre state evidenziate differenze significative in rapporto alle caratteristiche individuali o del territorio. Nel periodo indicato dallo studio il 93,2% delle persone ha sempre fatto uso delle mascherine nei luoghi aperti. Il 5,9%, invece, lo ha fatto spesso. L’84,0% ha usato mascherine in presenza di non conviventi, anche in luoghi al chiuso.

In un giorno medio della settimana è uscito il 58,3% dei cittadini di 18 anni e più. Il 41,7% è rimasto a casa. Per quanto riguarda chi è uscito il 63,0% lo ha fatto solo una volta durante la giornata. L’87,2% della popolazione afferma di uscire meno spesso rispetto al periodo pre Covid. Solo per il 10,7% delle persone la frequenza degli spostamenti non ha subito modifiche. Quando si esce, poi, si sta anche più attenti: poco meno di 3 cittadini su 4 cercano di uscire nelle ore meno affollate. L’86,4% ha evitato di recarsi in bar, ristoranti, pizzerie, mentre il 69,8% ha deciso di non andare a pranzo a casa di amici e parenti.

Inoltre, 4 persone su 5 (l’80,2%) perseverano a considerare utili le misure adottate dal governo e chiare le informazioni ricevute circa i comportamenti da adottare (l’82,8%). Circa la fine della nuova ondata pandemica poco meno di 9 persone su 10 pensano che l’emergenza verrà superata, ma solo il 10,5% del campione è pienamente ottimista in una rapida soluzione. Infine, la paura del contagio rimane alta, il 93,2% della popolazione si dice preoccupata, in modo particolare gli anzian, il 41,1% tra i 65 e i 74 anni, anche i lavoratori della sanità sono molto preccupati (48,5%). In caso di contatto con un potenziale infetto il 95,9% farebbe subito un tampone.