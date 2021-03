Il principe Harry ha trovato lavoro, finalmente! Ecco cosa fa adesso

Altro che bella statuina al traino di sua moglie Meghan Markle! Il duca del Sussex ha trovato la sua strada negli USA!

Harry, finalmente la tanto agognata indipendenza!

Ci sono voluti 12 mesi ma alla fine il principe Harry è riuscito finalmente a rendersi “finanziariamente indipendente” e quindi emanciparsi dalla Royal Family, come lui e la moglie auspicavano nel tanto discusso comunicato che un anno fa annunciava la Megxit, cioè il passo indietro da senior royals e da tutti quei compiti che il ruolo presupponeva ed esigeva. Che si traducono in realtà in questo: rappresentare la famiglia reale gratis.

Il duca del Sussex schiacciato dalla persoalità della moglie

In questi 12 mesi, ma soprattutto negli ultimi 7-8, abbiamo visto il principe in un ruolo un po’ dimesso, che lo poneva quasi all’ombra della più disinvolta moglie: la difficoltà di adattarsi a un contesto nuovo come quello americano, in particolar modo durante la pandemia e l’isolamento che ne è conseguito, si è fatta sentire. A lungo Harry è apparso stanco e poco sereno, tanto che molti suoi amici lo hanno descritto come “irriconoscibile”, triste, pentito della sua scelta, troppo dipendente dalla volontà della moglie.

Ha trovato il lavoro dei suoi sogni!

In realtà, dall’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, Harry sembra tutt’altro che pentito o triste: la paternità gli ha regalato nuova energia e adesso ha anche trovato un lavoro. Sono lontani i tempi in cui il suo curriculum era così scarno da far pensare all’iperbole “non troverebbe un lavoro neanche da McDonald’s” come si leggeva qualche mese fa. Oggi il duca di Sussex ha trovato il lavoro dei suoi sogni grazie a BetterUp.

Cos’è BetterUp?

BetterUp è una startup della Silicon Valley, con sede a San Francisco, del valore di 1,73 miliardi di dollari. Il suo punto di forza è la sua app, che verrà “spinta” all’interno di aziende come Google, Facebook, Hilton per promuovere la salute mentale dei dipendenti: una tematica e un campo che stanno molto a cuore al principe Harry, che ha più volte confessato di aver fatto ricorso a uno psicoterapeuta per superare o venire a patti con il trauma di aver perso la madre, Lady Diana.

Un incarico da sei o sette zeri!

Harry ha rivelato di aver iniziato a usare l’app di BetterUp nel mese di gennaio ma che lo scorso autunno era già in contatto con l’azienda. Quale ruolo rivestire il principe in questa nuova realtà? Il termine tecnico è “Chief Impact Officer”, un incarico da alto dirigente che gli permetterà di presenziare agli incontri e alle riunioni una volta che il Covid lo permetterà. Quanto guadagnerà Harry? Non ci sono dati ufficiali ma secondo quanto rivelato dal Daily Mail si tratterebbe di una cifra a sei o sette zeri. Non male, per un profilo senza particolari skills come veniva considerato quello di Harry!

La mission di Harry

A riportare per primo la notizia del nuovo incarico, il Wall Street Journal, cui il principe ha dichiarato: “Sono determinato ad essere promotore di un cambiamento nella vita altrui. Allenarsi alla prevenzione può fornire infinite possibilità alla crescita personale, può aumentare la consapevolezza individuale e, in generale, garantire una vita migliore”.