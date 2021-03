Temptation Island 2021, spuntano i nomi delle prime coppie | Le indiscrezioni

E’ appena arrivata la primavera e già si parla del reality più atteso dell’estate, Temptation Island. Secondo alcune voci, sono già note le prime coppie famose dello show e ovviamente tutti puntano gli occhi su Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Ma sarà davvero così?

Dal GF Vip a Temptation Island il passo è breve

Sono partiti i casting per la partecipazione a Temptation Island: per inviare la propria candidatura c’è tempo fino al 31 marzo. Tuttavia, pare che qualche nome sia già spuntato fuori e non può essere che così, vista la precedente edizione.

Antonella Elia, ex gieffina, quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, si è catapultata assieme al suo fidanzato, Pietro Delle Piane nell’avventura dell’Isola delle tentazioni. Accadrà lo stesso per altre coppie nate quest’anno all’interno della casa più spiata d’Italia?

Le novità di quest’anno

E’ stata confermata la nuova edizione di Temptation Island, quest’anno arrivato al quarto anno. Come da tradizione andrà in onda nel mese di giugno o di luglio ma per il 2021 ci sono grosse novità.

La produzione infatti ha annunciato che quest’anno il programma andrà in onda con una sola versione. Questo significa che è stata cancellata la divisone tra sole persone Nip e quella mista con la presenza di coppie famose. Al contrario il format rimane sempre lo stesso

Un totale di 6 coppie infatti andranno a trascorrere 21 giorni nel resort turistico della Sardegna “Is Morus Relais”. Come sempre gli innamorati saranno divisi, con lo scopo di mettere a dura prova il loro amore, trascorrendo il tempo con i single, ossia dodici tentatori uomini e dodici tentatrici donne. Alla fine decideranno se lasciare il programma insieme o da separati.

Le prime 3 coppie Vip

Temptation Island è molto seguito dal pubblico e come sempre anche quest’anno andrà in onda su Canale 5. Quest’anno ci sarà un unico conduttore, visto che non esistono più le due versioni, e sarà come sempre Filippo Bisciglia.

Nonostante l’estate sia ancora lontana, sono molte le curiosità che ruotano sulla nuova edizione di Temptation Island, soprattutto sull’identità delle coppie in gioco. Per la gioia dei fan sono state svelate le prime 3 coppie Vip in gioco.

A quanto pare, secondo alcune indiscrezioni, una delle coppie che appassionerà il pubblico di Temptation Island è quella formata da Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio. La seconda sarà proprio quella appena nata all’interno della casa più spiata d’Italia, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Forse non tutti sanno che per il figlio dell’ex portiere, si tratta di un ritorno, in quanto in passato vi partecipò insieme alla sua ex Alessandra Sgolastra. Un’esperienza che non si è rivelata per niente positiva.

LEGGI ANCHE ———–>Temptation Island, ricordate Martina? Sta per diventare mamma: chi è il nuovo compagno

Ad aggiungersi alle due coppie sopracitate ci sarebbe quella formata da Alessio Guidi e Stephanie Bellarte, concorrenti appena usciti da “La Pupa e il secchione”. I due si sono conosciuti all’interno del reality condotto da Andrea Pucci e da allora hanno iniziato a frequentarsi anche fuori dagli studi televisivi.

LEGGI ANCHE ———–>Temptation Island, Alberto e Speranza la proposta, le nozze e su Nunzia...

Le regole del gioco

Mentre c’è chi si prepara con ampio anticipo a fare le valigie per la Sardegna, c’è chi invece ha dovuto sentirsi dire No alla sua partecipazione. Lo sanno bene la showgirl Cecilia Capriotti e il suo compagno. Una delle regole è quella infatti di non avere figli in comune con il compagno partecipante. Per questo motivo l’ex gieffina dovrà rinunciare a Temptation Island.