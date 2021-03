Christian De Sica lutto in famiglia: il messaggio d’addio per sua sorella

Nella giornata di ieri, martedì 23 marzo 2021, il grande attore Christian De Sica sul suo profilo ufficiale Facebook, informa i suoi fan del grave lutto che si è abbattuto sulla sua famiglia, con la morte della sorella Emilia.

Christian De Sica è l’allegro e talentuoso ‘figlio di papà’, il grande attore e regista Vittorio De Sica. Nonostante l’etichetta e l’eredità di suo padre, evidente nella prestanza fisica, nella voce e nel talento, Christian ha alle spalle una lunghissima carriera costellata di successi e plausi.

Per lui il 2021, tra lockdown e restrizioni, si è aperto con un traguardo importante: le 70 candeline spente in famiglia lo scorso 5 gennaio. Adesso, però, sulla famiglia De Sica piomba un lutto molto doloroso.

Così ieri, 22 marzo 2021, Christian De Sica compare sul suo profilo Facebook, pubblicando una foto, correlata da un messaggio breve ma molto commovente. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.

Christian De Sica: lutto in famiglia

Un grave lutto si è abbattuto su Christian De Sica e così lo stesso figlio del grande attore Vittorio ne ha dato notizia attraverso i suoi canali social. E’ venuta a mancare sua sorella Emilia, che ieri si è spenta all’età di 83 anni.

Emilia De Sica, chiamata in famiglia amorevolmente come ‘Emi‘, è la sorella maggiore di Christian, nata dal matrimonio di Vittorio con Giuditta Rissone.

In un’intervista rilasciata da Christian anni fa, lo stesso attore raccontò un retroscena particolare della sua conoscenza con la sorella Emilia: infatti i due ‘fratellastri’ si conobbero per telefono. Questo perché loro padre Vittorio, prima di divorziare dalla prima moglie, per un lasso di tempo aveva mantenuto una doppia vita tra la prima moglie e la relazione con Maria Mercader.

Quando la figlia Emilia scoprì della seconda famiglia di papà Vittorio, decise di mettersi in contatto con gli altri fratelli e conoscerli. Da allora, tra Emi e Christian si instaurò un bellissimo e profondo rapporto di fratellanza ed amore.

Ecco perché la morte di Emilia è un episodio fortemente doloroso per l’attore italiano.

“Ciao Emi”

Un messaggio breve ma molto commovente, così Christian De Sica pubblica sul suo profilo Facebook la fotografia di una giovane Emilia, felice e sorridente, abbracciata a loro padre Vittorio, anche lui felice. Un momento spensierato delle loro vite, immortalato in uno scatto in bianco e nero.

Ad aggiungere dolcezza alla foto è il messaggio di Christian che scrive: “Ciao Emi, mi mancherai. Dai un bacio a papà” così l’attore e regista da il suo addio sui social a sua sorella Emilia.

Tantissimi i messaggi di cordoglio in calce alla foto arrivano dal mondo dello spettacolo, come quello di Massimo Boldi, e dalla gente comune che vuole esprimere vicinanza, sostegno e affetto in un momento così delicato della vita di Christian De Sica.

Intanto per la famiglia De Sica questo è un secondo momento difficile e doloroso, infatti la morte di Emilia arriva dopo un’altra scomparsa dolorosa, quella di Manuel, il fratello di Christian morto qualche anno fa improvvisamente all’età di 65 anni per via di un infarto.