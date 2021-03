Bollettino coronavirus 25 marzo, i primi dati: l’aggiornamento alle 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 25 marzo con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 25 marzo. L’aggiornamento completo alle 17.00.

Veneto, +1.861 nuovi casi e 25 decessi in 24 ore

Sono 1.861, un dato in calo rispetto a ieri, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 14 ore, che protanon il totale dei malati a 373.405. Lo riporta il bollettino regionale, segnalando 25 nuovi decessi, per un totale di 10.467 vittime dall’inizio della pandemia. Gli attuali positivi sono 39.183, ancora in crescita (+55) rispetto a ieri. Prosegue l’aumento dei ricoveri in ospedale, con 1.815 pazienti nei reparti non critici (+23) e 277 nelle terapie intensive (+10).

Marche, 621 positivi in un giorno, 74 con sintomi

Nell’ultima giornata sono 621 i contagi da coronavirus rilevati tra le nuove diagnosi nelle Marche. Ancora una volta la provincia di Ancona ha fatto segnare oltre un terzo dei casi (225, 36%). Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione: nelle ultime 24 ore testati 5.697 tamponi: 3.162 nel percorso nuove diagnosi (980 nello screening con percorso Antigenico) e 2.535 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati 19,6%)”. Altri 77 positivi riscontrati nei test antigenici (da sottoporre a tampone molecolare) con “rapporto positivi/testati dell’8%”. A livello provinciale i 621 contagi riscontrati con i molecolari, oltre ai 225 di Ancona, sono localizzati nelle province di Pesaro Urbino (138), Macerata (133), Fermo (54) e Ascoli Piceno (50); 21 provenienti da fuori regione. Tra i positivi 74 soggetti con sintomi. I casi comprendono contatti in setting domestico (168), contatti stretti di casi positivi (183), in setting lavorativo (5), in ambiente di vita/socialità (1), in setting assistenziale (2), con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (2), screening percorso sanitario (3) e un caso proveniente da fuori regione. Per altri 182 casi si stanno ancora effettuando indagini epidemiologiche.

Un morto e 137 nuovi positivi in Alto Adige

Ancora un decesso in Alto Adige per le conseguenze del Covid-19. Lo segnala l’Azienda sanitaria provinciale. Il totale delle vittime, dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale così a 1.108. I nuovi contagi sono 137: 55 sono stati rilevati sulla base di 1.064 tamponi pcr (239 dei quali nuovi test) e 82 sulla base di 9.436 test antigenici. Il totale dei casi positivi accertati è ora di 69.356: di questi, 66.404 persone (97 in più di ieri) sono state dichiarate guarite. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono sempre 35 oltre a 3 all’estero. Calano quelli ricoverati nei normali reparti ospedalieri, che sono 106 (9 in meno), e nelle strutture private convenzionate, che sono 108 (7 in meno). Aumentano, invece, i pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: sono 103 (23 in più). Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 3.630.

In Umbria diminuiscono nuovi casi e ricoverati

Praticamente dimezzati in Umbria i nuovi casi Covid emersi nell’ultimo giorno rispetto a quello precedente, oggi 113 contro i 225 di ieri secondo quanto riporta il sito della Regione. Sono stati registrati anche 187 guariti e tre morti. Gli attualmente positivi sono ora 5.167, 77 meno di ieri. I tamponi analizzati sono stati 2.191 e i test antigenici 2.103. Il tasso di positività è del 2,6 per cento sul totale (ieri 3,7) e del 5,1 sui soli molecolari (ieri 6,4). Ancora in calo i ricoverati, ora 438, dieci meno di ieri, 63 dei quali, tre in meno, nelle terapie intensive.

In Basilicata 110 positivi, ma nessun decesso

In Basilicata (zona arancione) ieri sono stati analizzati 1.169 tamponi molecolari: 110 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 105 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi con il totale delle vittime lucane quindi fermo a 416. Sale da 162 a 171 il numero delle persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali 15 (una in più di ieri) in terapia intensiva, sei al San Carlo di Potenza e nove al Madonna delle Grazie di Matera. Con 50 guarigioni registrate ieri, il numero dei lucani attualmente positivi è di 4.334 (4.163 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 13.504. Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 273.658 tamponi molecolari, 252.480 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 164.804 persone.

