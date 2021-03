Coca-Cola e il nuovo imballaggio plastic free da 9 milioni di euro

Un investimento che si aggiunge a una strategia di lungo periodo volta alla sostenibilità aziendale: così Coca-Cola inventa il nuovo imballaggio totalmente plastic free.

“Go Green!” sembra essere il motto ormai sempre più numerose aziende anche nel nostro Paese, che puntano alla sostenibilità non solo del prodotto ma anche della distribuzione e del confezionamento. Ed è quello che sta facendo una nota compagnia di bevande che è presente sul mercato italiano dal 1927, dove vanta la presenza di oltre 40 prodotti da bere di ogni genere. Questa stessa compagnia offre ai suoi consumatori in più di 200 Paesi oltre 500 brand, tra cui Fanta, Sprite, Powerade e Acque Lilia, oltre alla famosa bevanda gasata inimitabile al mondo. Stiamo parlando della Coca-Cola company, che da noi opera con il nome di Coca-Cola HBC Italia quale principale produttore e distributore del noto marchio.

Numeri importanti, dunque, che vanno a sommarsi a quelli del nuovo piano industriale da 9 milioni di euro per investire sulla sostenibilità. Questa volta è il turno dell’imballaggio, che si fa green. Totalmente di carta, infatti, consentirà di ridurre del 50% le emissioni di CO2 sulle confezioni prodotte e di risparmiare 450 tonnellate di plastica all’anno. Questa nuova tecnologia, che è stata introdotta anche sul mercato nostrano da Coca-Cola, si chiama KeelClip™️, e si tratta di un innovativo sistema di imballaggio in carta FSC proveniente da filiera responsabile e riciclabile al 100%. In questo modo l’azienda punta a eliminare completamente l’involucro in plastica dalle confezioni multiple di lattine.

KeelClip™️ è il nuovo imballaggio green di Coca-Cola

Questa scelta rientra in una politica aziendale ben precisa, in una strategia di lungo periodo chiamata World Without Waste in cui – La sostenibilità è un valore cardine, è il modo in cui facciamo impresa – come spiega Manuel Biella, Direttore Supply Chain di Coca-Cola HBC Italia.

“L’introduzione di KeelClip™️, che si aggiunge ai numerosi progetti di innovazione e sostenibilità con investimenti di oltre 100 milioni di euro negli ultimi 10 anni, è un ulteriore passo verso la riduzione dell’impatto delle nostre confezioni per un’economia sempre più circolare”, commenta Manuel Biella.

Ma di cosa si tratta esattamente? KeelClip™️ è una soluzione avanzata nella gestione delle confezioni multiple: è un sistema costituito da una parte superiore in carta, che si aggancia alle lattine, e da una centrale che stabilizza la confezione. Questo packaging innovativo è presente sulle confezioni delle lattine da 330ml, 150ml e 500ml di Coca-Cola Original Taste, Coca-Cola Zero Zuccheri, Fanta Original e Sprite.

