Oroscopo di giovedì 25 marzo di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 25 marzo. E tu, di che segno sei?

Ariete

Ariete: la Luna oggi in aspetto interessante. Io continuo a credere che sia partita una grande stagione per il segno dell’Ariete: la voglia di tirarti fuori da una serie di problemi è tanta, è chiaro che i problemi sono ancora lì ma c’è una rivalsa. Io penso che entro l’estate tutto quello che ti circonda cambierà, Anche perché se c’è una cosa che riesci a fare benissimo è proprio questa, cioè rinnovare la tua vita. Rimane ovviamente dopo un anno e mezzo di crisi, di fastidio qualche problema economico, pratico: e lì non basta l’energia, la forza, la volontà per risolvere ma puoi affidarti a persone che ti aiutino. In qualche modo anche l’amore si risveglia.

Toro

Il Toro è reduce da giornate piuttosto faticose ma guardiamo quello che c’è, che ci sarà, perché ho detto tante volte e lo Ribadisco: il 2021 è un anno che porta Poche novità ma è un anno che premia. E’ un po’ come il grande atleta che si impegna per una gara poi finalmente riceve il Trofeo, riceve il premio che tanto ha desiderato. Tu hai lottato negli ultimi due anni: il 2021 premia. Quindi immagino che chi ha fatto praticantato nel lavoro posso avere qualcosa di più, chi si è fermato riparta e magari ci sarà proprio entro la metà dell’anno, Comunque maggio-giugno sono mesi importanti, una sorta di riconoscimenti che riguarderà anche l’amore. Certo, in qualche giorno sei più riflessivo, più malinconico Ma vai avanti lo stesso.

Gemelli

Per il segno dei Gemelli questa giornata è interessante: un giovedì in qualche modo utile perché con Venere e Sole favorevoli Hai una grande capacità di amare, una grande capacità di tornare ad essere molto carino anche nei confronti degli altri. Non che tu non lo sia stato però per qualche settimana ti sei dovuto isolare, per qualche settimana hai dovuto in qualche modo affrontare delle situazioni non semplici. Giove e Saturno in buon aspetto aiuteranno anche chi in questo momento non è proprio contento di come stanno andando le cose sul lavoro.

Cancro

Il segno del Cancro vive una situazione amorosa un po’ particolare, lo spiego ancora Perché ci sono due previsioni da fare. Positive per chi è solo, per chi non vuole grandi impegni in amore, quindi i single potrebbero con questo venerdì trovare una persona carina e non pretendere nulla di più, in fondo l’amore può essere vissuto anche come semplice conoscenza, amicizia. Ma questa Venere dissonante, se aiuta chi non vuole programmare nulla in amore, è un pochino “dannosa” per le coppie che non sono riuscite a superare un problema quindi: via libera per i single che non vogliono complicazioni e vogliono vivere un amore part-time ma fermo per coloro che invece in coppia sono molto agitati. E’ probabile che tu abbia cercato di riconciliarti con una persona ma le storie d’amore sono sottoposte a problemi. Nelle nuove relazioni non si deve rischiare più di tanto. Lavoro: cambiamenti in corso, bisogna adeguarsi ad una nuova situazione entro metà anno.