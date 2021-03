Tutto può cambiare | Il Vangelo di oggi Giovedì 25 Marzo 2021

Quando Dio ci chiama, lo fa per un destino più grande di noi. Lo fa perché anche da un nostro “Sì” tutto può cambiare.

Liturgia di oggi Giovedì 25 Marzo 2021

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE – SOLENNITÀ

Entrando nel mondo il Signore disse:

«Eccomi, o Dio, io vengo per fare la tua volontà». (Cfr. Eb 10,5.7)

Prima Lettura

Ecco, la vergine concepirà.

Dal libro del profeta Isaìa

Is 7,10-14; 8,10c

In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: «Chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall’alto». Ma Acaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore». Allora Isaìa disse: «Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele, perché Dio è con noi».

Parola di Dio

Salmo Responsoriale – Dal Sal 39 (40)

R. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.

Sacrificio e offerta non gradisci,

gli orecchi mi hai aperto,

non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.

Allora ho detto: «Ecco, io vengo». R.

«Nel rotolo del libro su di me è scritto

di fare la tua volontà:

mio Dio, questo io desidero;

la tua legge è nel mio intimo». R.

Ho annunciato la tua giustizia

nella grande assemblea;

vedi: non tengo chiuse le labbra,

Signore, tu lo sai. R.

Non ho nascosto la tua giustizia

dentro il mio cuore,

la tua verità e la tua salvezza

ho proclamato. R.

Seconda Lettura

Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà.

Dalla lettera agli Ebrei

Eb 10,4-10

Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: “Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro – per fare, o Dio, la tua volontà”».

Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato», cose che vengono offerte secondo la Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo a fare la tua volontà».

Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre.

Parola di Dio

Il Vangelo di oggi Giovedì 25 Marzo 2021

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 1,26-38

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te».

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.

Parola del Signore

Tutto può cambiare | Il commento al Vangelo di oggi Giovedì 25 Marzo 2021

Oggi la Chiesa festeggia la Solennità dell’Annunciazione del Signore: Maria concepisce Gesù per opera dello Spirito Santo. Dio con il suo Spirito si incarna in una creatura tutta pura e immacolata, la Vergine Maria. Maria riceve il saluto dell’Angelo, e da ciò che lei gli risponderà, s’intesseranno le sorti dell’umanità. Nascerà da lei il Figlio di Dio, venuto a salvare l’umanità.

Eppure, per portare a termine il suo progetto, Dio ha scelto una creatura umana, una creatura libera di aderirvi o di rifiutare l’adempimento di questo piano di salvezza. Maria è turbata dall’annuncio dell’Arcangelo Gabriele per un solo motivo: la sua umiltà.

Quello che l’Angelo le dice che sarà madre del Salvatore, tutto questo è talmente grande che… come è possibile? Ma poi subito comprenderà dentro di lei dando un’adesione piena e totale al mistero di Dio fatto uomo, tanto che subito avviene il concepimento santo e immacolato di Gesù per opera dello Spirito Santo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra”.

Non possiamo immaginare il gaudio di Maria in quel momento, nel momento in cui Dio si fece carne in lei! Come non possiamo nemmeno immaginare quello che lei vide e avvertì per opera di Dio rispetto a quale sarebbe stato il destino terreno del Figlio.

Tutto questo è un mistero che possiamo solo contemplare da lontano, come guardando in cielo una stella. Da questo possiamo solo imparare che quando Dio ci chiama, lo fa per un destino più grande rispetto ai nostri desideri e alle nostre aspettative. Lo fa perché anche da un nostro “Sì” tutto può cambiare.